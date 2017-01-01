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    Думки вголос

    Гібридна агресія Росія. Білорусь - нова ціль?

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Сьогодні, 22:09
    • Розсилка
    Інформаційна війна РФ проти Білорусі
    Інформаційна війна РФ проти Білорусі

    Інформаційна війна РФ проти Білорусі вже почалася. За нею з досвіду України може початися і війна справжня

    Мовою оригіналу

    Александру Григоровичу Лукашенко стоит напрячься.

    После гибридной агрессии против Украины - следующей целью может стать Беларусь.

    Слово Генерал-лейтенанту СВР РФ Леониду Решетникову.

    Просьба всем, у кого есть родные и близкие в Беларуси - порекомендовать посмотреть этот поток сознания и определиться для себя - готовы ли они защищать Беларусь от возможного будущего нападения РФ.

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    Информационная война РФ против Беларуси уже началась.

    За ней по опыту Украины может начаться и война настоящая.

    Джерело: блог Антона Геращенко
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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