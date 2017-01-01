Гібридна агресія Росія. Білорусь - нова ціль?
- Сьогодні, 22:09
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Інформаційна війна РФ проти Білорусі вже почалася. За нею з досвіду України може початися і війна справжня
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Александру Григоровичу Лукашенко стоит напрячься.
После гибридной агрессии против Украины - следующей целью может стать Беларусь.
Слово Генерал-лейтенанту СВР РФ Леониду Решетникову.
Просьба всем, у кого есть родные и близкие в Беларуси - порекомендовать посмотреть этот поток сознания и определиться для себя - готовы ли они защищать Беларусь от возможного будущего нападения РФ.
Информационная война РФ против Беларуси уже началась.
За ней по опыту Украины может начаться и война настоящая.