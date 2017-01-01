Гібридна агресія Росія. Білорусь - нова ціль?

Інформаційна війна РФ проти Білорусі вже почалася. За нею з досвіду України може початися і війна справжня

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Александру Григоровичу Лукашенко стоит напрячься.

После гибридной агрессии против Украины - следующей целью может стать Беларусь.

Слово Генерал-лейтенанту СВР РФ Леониду Решетникову.

Просьба всем, у кого есть родные и близкие в Беларуси - порекомендовать посмотреть этот поток сознания и определиться для себя - готовы ли они защищать Беларусь от возможного будущего нападения РФ.

Информационная война РФ против Беларуси уже началась.

За ней по опыту Украины может начаться и война настоящая.