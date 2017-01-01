У Дніпрі працівники поліції порушили закон «Про поліцію» та стали на бік однієї зі сторін конфлікту

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перевірці також підлягатиме версія про домовленості між одним з лідерів Опоблоку, Олександром Вілкулом, із кимось з керівництва місцевої поліції

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По событиям в Днепре реакция не заставит себя ждать.

Вчера в Днепре сотрудники полиции действовали с нарушениями закона «О полиции», применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка.

Вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон.

При этом, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи. По данному факту должно будет проведено служебное расследование в результате которого сотрудники полиции превысившие свои полномочия будут уволены с занимаемых постов и привлечены к отвественности установленной Законом. В числе первых, проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров Оппоблока Александра Вилкула с кем то из руководства местной полиции. Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку. То же касается и всех тех, кто напялив на себя оранжевые квадраты присвоил себе право применить силу. Ваши личности будут установлены и все кто нарушил Закон - ответит. Уверен что Министр МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и Генеральный прокурор Юрий Луценко, примут правильные решения для восстановления законности и порядка в Днепре.

Джерело: блог Антона Геращенко

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