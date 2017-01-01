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    Думки вголос

    У Дніпрі працівники поліції порушили закон «Про поліцію» та стали на бік однієї зі сторін конфлікту

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка

    Перевірці також підлягатиме версія про домовленості між одним з лідерів Опоблоку, Олександром Вілкулом, із кимось з керівництва місцевої поліції

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    По событиям в Днепре реакция не заставит себя ждать.

    Вчера в Днепре сотрудники полиции действовали с нарушениями закона «О полиции», применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка.

    Вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон.

    При этом, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи.

    По данному факту должно будет проведено служебное расследование в результате которого сотрудники полиции превысившие свои полномочия будут уволены с занимаемых постов и привлечены к отвественности установленной Законом.

    В числе первых, проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров Оппоблока Александра Вилкула с кем то из руководства местной полиции.

    Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку.

    То же касается и всех тех, кто напялив на себя оранжевые квадраты присвоил себе право применить силу.

    Ваши личности будут установлены и все кто нарушил Закон - ответит.

    Уверен что Министр МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и Генеральный прокурор Юрий Луценко, примут правильные решения для восстановления законности и порядка в Днепре.

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Національна поліція України Арсен Аваков ветеран Дніпро
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