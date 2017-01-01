Для чого регулятор підвищує плату за приєднання до електромереж у шість разів

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та виконавчий директор ІК Concorde Capital

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Намагаюсь зрозуміти логіку цього рішення НКРЕКП підвищити плату за приєднання до електромереж у п'ять-шість разів.

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Банальне нерозуміння ситуації. Таке буває, коли колегіальний орган не працює як колегіальний. І у складних питаннях це проявляється. Грошовий потік. Обленерго отримують новий відчутний грошовий потік не тільки через тарифи, а й через приєднання. Ну, якщо ще хтось буде приєднуватись. Любителі трансформаторів нагадали про себе). Зелені. Невеликі об'єкти відновлювальної енергетики почали активно будуватись останнім часом і це не дивно - тариф дуже привабливий. Таким чином дрібні можуть почати відкушувати відчутну частку виробітку у крупноі генерації.

Із цим рішення будівництво станцій до 5 Мвт стає нерентабельним. А крупні станції під силу будувати лише крупним гравцям. Таким чином ринок енергетики для малого і середнього бізнесу буде закритий.

У грудні урізали китайську компанію CNBM, тепер бар'єр для входу на ринок для дрібної генерації. Збіг? Можливо. Ми ж знаємо, що наш ринок енергетики абсолютно не монопольний і абсолютно поза політикою.

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