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    Думки вголос

    Для чого регулятор підвищує плату за приєднання до електромереж у шість разів

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та виконавчий директор ІК Concorde Capital

    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка

    Намагаюсь зрозуміти логіку цього рішення НКРЕКП підвищити плату за приєднання до електромереж у п'ять-шість разів.

    Версії:

    1. Банальне нерозуміння ситуації. Таке буває, коли колегіальний орган не працює як колегіальний. І у складних питаннях це проявляється.
    2. Грошовий потік. Обленерго отримують новий відчутний грошовий потік не тільки через тарифи, а й через приєднання. Ну, якщо ще хтось буде приєднуватись. Любителі трансформаторів нагадали про себе).
    3. Зелені. Невеликі об'єкти відновлювальної енергетики почали активно будуватись останнім часом і це не дивно - тариф дуже привабливий. Таким чином дрібні можуть почати відкушувати відчутну частку виробітку у крупноі генерації.

    Із цим рішення будівництво станцій до 5 Мвт стає нерентабельним. А крупні станції під силу будувати лише крупним гравцям. Таким чином ринок енергетики для малого і середнього бізнесу буде закритий.

    У грудні урізали китайську компанію CNBM, тепер бар'єр для входу на ринок для дрібної генерації. Збіг? Можливо. Ми ж знаємо, що наш ринок енергетики абсолютно не монопольний і абсолютно поза політикою. 

    Джерело: блог Андрія Геруса
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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