Експорт електроенергії у Молдову - цікавий бізнес

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як ви, можливо, памятаєте нам говорили, що експорт для того, щоб видати профіцитну електроенергію від Енергоатому, яка зявляється вночі та на вихідних.

Але оскільки частка правди у словах адептів Роттердаму та інших схем непристойно низька, то перевірив, що ж відбувається насправді.

На першому графіку обсяги електроенергії, які пішли з України до Молдови протягом доби 3 квітня. Такі потужності коливалися від 150 МВТ (вночі) до 520 МВТ (о 12 годині дня). Дивний графік, як для Енергоатому, який працює рівним графіком і не може так маневрувати, правда ж?

А давайте тоді подивимося другий малюнок, де графік виробітку трьох найбільших видів генерації України (теплова, атомна і гідро) з 25 березня по 5 квітня. І дивина - з початком експорту до Молдови виробіток Енергоатому не виріс, а навпаки знизився. А виробіток маневрених потужностей, зокрема теплової генерації навіть трохи виріс, хоча мав би знизитись, бо закінчився опалювальний період і вдень значне потепління.

Ось ці 2 графіка показують ще один обман - що експорт це для Енергоатому. Який в принципі не може покривати графіки споживання з коефіцієнтом нерівномірності 0,3.

- Але як же так, невже у нас є вугілля, щоб його спалювати на експорт? - запитаєте ви. Не дивуйтесь, адже маємо справу з людьми частка правди у словах яких є непристойно низька. Дефіциту вугілля немає.

У чому ж схема?

ДТЕК спалює своє вугілля марки Г на своїх ТЕС. Собівартість вугілля на «ДТЕК Павлоградвугілля» біля 800-900 грн. А тариф ТЕС 2грн. покриває ціну біля 2800 грн. Отже, заробили перший раз на вугіллі, біля 2000 грн на тоні.

Отже, зацікавлені самі собі поставити якомога більше свого вугілля, спалити його і продати свою е/е з ТЕС на ДП Енергоринок по тарифу 2грн.

Потім інша компанія групи «ДТЕК Трейдінг» купує цю ж електроенергію для експорту по ціні 1,34грн. Ще раз - продали на Енергоринок по 2грн., і тут же купили назад по 1,34грн.

Зараз у Молдову продають по 1,36грн, то тут маржі немає. Але ж хочеться і тут заробити, то лобіюють, щоб всі «підтримали експортера», тобто щоб ДП Енергоринок « продавав із спеціальною знижкою, наприклад, по 1,1-1,2 грн.

Ось така трьох-ходова схема, як під прикриттям Енергоатому та «європейської» практики Роттердам+, заробити ще й на експорті е/е. Електроенергії отриманої з вугілля, якого у нас дефіцит-дефіцит, що майже віялові відключення, тому і Роттердам+.

Але от у державних шахт львівсько-волинського басейну ДТЕК знизив закупівлю вугілля з 1 квітня на 33%.

Дякую за прослухану лекцію про бізнес по-українськи). Без політики і без монополізму, звісно.

Джерело: блог Андрія Геруса

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