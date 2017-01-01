Експорт електроенергії у Молдову - цікавий бізнес
- Сьогодні, 15:15
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Розсилка
Як ви, можливо, памятаєте нам говорили, що експорт для того, щоб видати профіцитну електроенергію від Енергоатому, яка зявляється вночі та на вихідних.
Але оскільки частка правди у словах адептів Роттердаму та інших схем непристойно низька, то перевірив, що ж відбувається насправді.
На першому графіку обсяги електроенергії, які пішли з України до Молдови протягом доби 3 квітня. Такі потужності коливалися від 150 МВТ (вночі) до 520 МВТ (о 12 годині дня). Дивний графік, як для Енергоатому, який працює рівним графіком і не може так маневрувати, правда ж?
А давайте тоді подивимося другий малюнок, де графік виробітку трьох найбільших видів генерації України (теплова, атомна і гідро) з 25 березня по 5 квітня. І дивина - з початком експорту до Молдови виробіток Енергоатому не виріс, а навпаки знизився. А виробіток маневрених потужностей, зокрема теплової генерації навіть трохи виріс, хоча мав би знизитись, бо закінчився опалювальний період і вдень значне потепління.
Ось ці 2 графіка показують ще один обман - що експорт це для Енергоатому. Який в принципі не може покривати графіки споживання з коефіцієнтом нерівномірності 0,3.
- Але як же так, невже у нас є вугілля, щоб його спалювати на експорт? - запитаєте ви. Не дивуйтесь, адже маємо справу з людьми частка правди у словах яких є непристойно низька. Дефіциту вугілля немає.
У чому ж схема?
ДТЕК спалює своє вугілля марки Г на своїх ТЕС. Собівартість вугілля на «ДТЕК Павлоградвугілля» біля 800-900 грн. А тариф ТЕС 2грн. покриває ціну біля 2800 грн. Отже, заробили перший раз на вугіллі, біля 2000 грн на тоні.
Отже, зацікавлені самі собі поставити якомога більше свого вугілля, спалити його і продати свою е/е з ТЕС на ДП Енергоринок по тарифу 2грн.
Потім інша компанія групи «ДТЕК Трейдінг» купує цю ж електроенергію для експорту по ціні 1,34грн. Ще раз - продали на Енергоринок по 2грн., і тут же купили назад по 1,34грн.
Зараз у Молдову продають по 1,36грн, то тут маржі немає. Але ж хочеться і тут заробити, то лобіюють, щоб всі «підтримали експортера», тобто щоб ДП Енергоринок « продавав із спеціальною знижкою, наприклад, по 1,1-1,2 грн.
Ось така трьох-ходова схема, як під прикриттям Енергоатому та «європейської» практики Роттердам+, заробити ще й на експорті е/е. Електроенергії отриманої з вугілля, якого у нас дефіцит-дефіцит, що майже віялові відключення, тому і Роттердам+.
Але от у державних шахт львівсько-волинського басейну ДТЕК знизив закупівлю вугілля з 1 квітня на 33%.
Дякую за прослухану лекцію про бізнес по-українськи). Без політики і без монополізму, звісно.
Джерело: блог Андрія Геруса