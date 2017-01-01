Погляд на скандальну абонплату за газ з іншої сторони

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абонплата за газ

Обирають владу в Україні ті, для яких 50 грн щомісяця - це матеріальні гроші.

Давайте подивимося на цю абонплату на газ з нової сторони.

Є споживач, він є ресурсом для різних компаній, які працюють в ЖКХ, енергетиці. Доходи, бюджет споживача - це «пиріжок», який розподіляється на різні платежі. Кожен з них може бути правильний і обґрунтований (обґрунтувати можна все). Але що виходить у підсумку, якщо скласти всі платежі (цифри неточні і приблизні)?

1. Абонплата за газ. +50 грн. до рахунку.

2. Введення єдиної ціни на газ. Для рахунку це +200 грн.+400 грн.

3. Вода. Введення абонплати за воду (як для облгазу), або RAB-тарифу для водоканалу (як для обленерго), призведе до подвоєння рахунку. +50..+100 грн до рахунку.

4. Введення абонплати за тепломережу або RAB-тарифу для теплокомуненерго. +100..+200 грн до рахунку.

5. Новий ринок електричної енергії. Ціна для побутового споживача виросте мінімум вдвічі (до 2,5 грн). Це +100..+300 грн. до рахунку.

6. «Зелена» енергетика - хороша, сучасна, екологічна, але поки трохи дорога історія. Добавляє +10..20 грн до рахунку щорічно, це якщо девальвація не сильна (зелені тарифи у євро).

7. Сміття. Зараз тариф у платіжках у Києві не покриває навіть вивезення (ідуть доплати перевізникам з міського бюджету). А має покривати вивезення, переробку, утилізацію, захоронення. Це мінімум +50 грн. до рахунку.

Сумарно +600..+1000 грн у місяць.

А отже, в Україні зараз це неможливо. Тому відбувається проста і банальна річ - собі встигнути пролобіювати «європейські» тарифи, а після того, хоч потоп.

Це стримувати і збалансовувати можна, якщо регулятор тримає у голові таку картинку зі сторони споживача і акцентує увагу на максимально ефективне використання тарифних грошей. Але, як ми розуміємо, це не у нас.

Головне, щоб це все не відбило у українців бажання іти у Європу, коли для них вся Європа - це просто зростання тарифів. А ризик такий є, дискредитація ідеї відбувається. А обирають владу в Україні ті, для яких 50 грн щомісяця - це матеріальні гроші.

І ще цікаве питання щодо послідовності дій. Як думаєте, яка країна буде більш успішною європейською через 10 років - Румунія, де ціни на газ ще не лібералізували, але вже пересаджали десятки ТОП-корупціонерів, чи Україна, де все навпаки?

Джерело: блог Андрія Геруса

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