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    Думки вголос

    «Роттердам плюс». Обіцяно «рішучу» реформу

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 20:28
    • Розсилка
    Вугілля
    Вугілля

    Звідки будуть возити? Думаю, і далі скористаються логікою «у нас свои шахты зарегистрированы в Украине, почему мы должны импортировать?»

    Були на зустрічі у міністерстві енергетики. Такі новини по блокаді і вугіллі.

    1. Формулу Роттердам+ хочуть змінити з середнього Роттердаму за 12 міс. на середній за 3 міс. Рішуча реформа, канєшно. Тепер дешевий хвостик першої половини 2016 року, коли ціни були низькі, відпаде зразу. Значить ціна вугілля та е/е ще виросте.

    Ясно, що імпортувати з Роттердаму від того ніхто не стане. Але буде більша ціна на своє ж вугілля марки Г.

    2. На марку А хочуть ввести формулу Richards Bay+. Це порт в Південній Африці.

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    Звідки будуть возити? Думаю, і далі скористаються логікою «у нас свои шахты зарегистрированы в Украине, почему мы должны импортировать?». Ну може ще з Росіі через панамську прокладку, як вже робили.

    Варіант:

    • закласти у баланс максимум е/е від Енергоатому до червня (до планового ремонту), бо це найдешевша е/е
    • перефіксувати блоки #10-12 Бурштинського ТЕС, щоб могли працювати і на експорт, і в Украіну (вартість всього лиш 500 тис дол);
    • для закупівлі імпортного вугілля використати кошти зібрані восени 2016, як це і обіцялось;

    були відкинуті, бо «ви нічого не розумієте, це неможливо».

    Коротше, у мене складається враження, що вони не зацікавлені у швидкому знятті блокади, бо ще і на ній зароблять. Бо ж кожна криза - це можливість).

    Джерело: блог Андрія Геруса
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