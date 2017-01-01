«Роттердам плюс». Обіцяно «рішучу» реформу

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вугілля

Звідки будуть возити? Думаю, і далі скористаються логікою «у нас свои шахты зарегистрированы в Украине, почему мы должны импортировать?»

Були на зустрічі у міністерстві енергетики. Такі новини по блокаді і вугіллі.

1. Формулу Роттердам+ хочуть змінити з середнього Роттердаму за 12 міс. на середній за 3 міс. Рішуча реформа, канєшно. Тепер дешевий хвостик першої половини 2016 року, коли ціни були низькі, відпаде зразу. Значить ціна вугілля та е/е ще виросте.

Ясно, що імпортувати з Роттердаму від того ніхто не стане. Але буде більша ціна на своє ж вугілля марки Г.

2. На марку А хочуть ввести формулу Richards Bay+. Це порт в Південній Африці.

Звідки будуть возити? Думаю, і далі скористаються логікою «у нас свои шахты зарегистрированы в Украине, почему мы должны импортировать?». Ну може ще з Росіі через панамську прокладку, як вже робили.

Варіант:

закласти у баланс максимум е/е від Енергоатому до червня (до планового ремонту), бо це найдешевша е/е

перефіксувати блоки #10-12 Бурштинського ТЕС, щоб могли працювати і на експорт, і в Украіну (вартість всього лиш 500 тис дол);

для закупівлі імпортного вугілля використати кошти зібрані восени 2016, як це і обіцялось;

були відкинуті, бо «ви нічого не розумієте, це неможливо».

Коротше, у мене складається враження, що вони не зацікавлені у швидкому знятті блокади, бо ще і на ній зароблять. Бо ж кожна криза - це можливість).

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