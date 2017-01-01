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    Думки вголос

    Роттердам плюс. Як Гройсман копає собі яму

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та виконавчий директор ІК Concorde Capital

    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Для влади ж краще цей Роттердам скасувати вже сьогодні

    Гройсман учора сказав, що Роттердама у нас нема, бо там 3000 грн, а у нас 1800 грн.

    В принципі, ніхто про 3000 грн і не стверджує, бо у нас середня ціна Роттердама за 2016 рік, тобто 1800 грн. Проблема у тому, що реальна поточна ціна того вугілля в ОРДЛО 600–800 грн.

    Але за цією формулою Роттердама (середнє за 12 міс.) ця ціна 3000 грн прийде до нас через рік. Хоча ціна у Роттердамі у 2018 р., може, і буде нижчою.

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    А там десь і вибори вже підходитимуть. І згадають усе. Ну, копайте собі яму, якщо так хочете, ваш вибір... Моя справа чесно попередити, що краще цей Роттердам скасувати вже сьогодні.

    Джерело: блог Андрія Геруса
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