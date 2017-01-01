Роттердам плюс. Як Гройсман копає собі яму

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та виконавчий директор ІК Concorde Capital

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Для влади ж краще цей Роттердам скасувати вже сьогодні

Гройсман учора сказав, що Роттердама у нас нема, бо там 3000 грн, а у нас 1800 грн.

В принципі, ніхто про 3000 грн і не стверджує, бо у нас середня ціна Роттердама за 2016 рік, тобто 1800 грн. Проблема у тому, що реальна поточна ціна того вугілля в ОРДЛО 600–800 грн.

Але за цією формулою Роттердама (середнє за 12 міс.) ця ціна 3000 грн прийде до нас через рік. Хоча ціна у Роттердамі у 2018 р., може, і буде нижчою.

А там десь і вибори вже підходитимуть. І згадають усе. Ну, копайте собі яму, якщо так хочете, ваш вибір... Моя справа чесно попередити, що краще цей Роттердам скасувати вже сьогодні.

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