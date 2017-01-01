Роттердамська формула спричинить подальше зростання цін на електроенергію

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ipukr.com Електроенергія

Кажете ростуть тарифи, нестабільна гривня, процвітає корупція, відсутні реформи з широким позитивним ефектом?

Не розкачуйте човен. Хто живе по Роттердамській формулі, у тих все добре. Плановий тариф ТЕС на рік був 1,3 грн., а під кінець лютого вже вийшов на 1,83 грн.

Але найголовніше, що і перспективи на майбутнє однозначні - знову ріст. Роттердамська формула спричинить і подальше зростання ціни електроенергії. Ціни вугілля у Роттердамі у 1 кварталі 2017 року на 80% вищі, аніж у 1 кварталі 2016 року. І тепер при розрахунку середнього Роттердаму за 12 місяців, замість низьких цін у формулу зайдуть нові високі ціни.

А міністр енергетики не хоче змінювати прогнозний баланс, де б було більше атомної електроенергії. Хоча у нас дешева атомна енергетика по факту зараз заміщає дорогу теплову. А зміна прогнозного балансу була б фактором для пониження/незростання цін та тарифів.

Отак і живемо. Тарифний ресурс - надто лакомий шмат для бізнесу. А у деяких лідерів та чиновників логіка: «ну піднімаємо ж тарифи і нічого страшного не відбувається, значить можна піднімати і надалі». Хибна і небезпечна логіка.

Джерело: блог Андрія Геруса

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