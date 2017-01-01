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    Думки вголос

    Що зроблено в енергетиці для незалежності від зони АТО

    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг та виконавчий директор ІК Concorde Capital

    • Сьогодні, 20:20
    • Розсилка
    Енергетика
    Енергетика

    Більшість проектів розпочаті задовго до військового конфлікту і до вирішення проблем, що виникли у 2014 році, ніякого відношення не мають

    Вчора міністр палива та енергетики І.С. Насалик розповів, що було зроблено в енергетиці для незалежності від зони АТО.

    Всього було 4 пункти. Давайте проаналізуємо їх.

    1. Введено в експлуатацію гідроагрегат №3 Дністровської ГАЕС (грудень 2015 року).

    Будівництво третього гідроагрегату розпочалося ще у 2013 році і назвати його заходом по незалежності від зони АТО якось не виходить. https://goo.gl/oKXSe6

    2. Збудовано лінію Рівненська АЕС - Київ (грудень 2015 року)

    Аналогічно. Будівництво цієї лінії розпочалося ще у 2012 році https://goo.gl/BRQoHB

    3. Будівництво лінії Запорізька АЕС - Каховська (план. вересень-жовтень 2017 року)

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    Аналогічно. Проект цієї лінії був розроблений ще у 2009 році https://goo.gl/mnjIS2 Відповідна кредитна угода з ЄБРР ратифікована у 2011 році https://goo.gl/ZkAqhy Та і проект не стільки для збільшення потужності, як для збільшення надійності.

    4. Розпочато переобладнання блоку №2 і №5 Зміївської ТЕС з марки А на марку Г. Зі строком завершення вересень-жовтень 2017 року

    Все би добре, але вже обіцяли перевести ці ж блоки №2 і №5 до кінця 2016 року https://goo.gl/w1jLzV
    Отримавши безвіз, ми вже по-філософськи ставимось до обіцянок :). Почекаємо результат.

    Висновок - більшість проектів розпочаті задовго до військового конфлікту і до вирішення проблем, що виникли у 2014 році, ніякого відношення не мають. А результат 3-х років не дуже, якщо чесно.

    Джерело: блог Андрія Геруса
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