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    Думки вголос

    Гамбіт Обами: Трамп потрапив у пастку

    • Олександр Гольдфарб

      Очільник Фонда Литвиненка у Лондоні

    • 3 Сiчня, 07:11
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    Введя санкции против России за три недели до вступления в должность Трампа, Обама, как говорят в Америке, «швырнул гаечный ключ» в завертевшиеся было шестеренки новой «перезагрузки». 

    План Трампа замириться с Путиным, и без того вызывающий раздражение у истеблишмента Республиканской партии, теперь стал еще более проблематичным.

    Если Трамп начнет отменять санкции — как старые, так и новые, — то подольет масла в огонь инсинуаций, что он расплачивается за помощь российских хакеров и пропагандистов на выборах.

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    Если же он не будет отменять санкции, и тем самым признает их обоснованными, то это будет означать, что Обама прав, утверждая, что Россия вмешалась в выборы. Что опять же льет воду на мельницу тех, кто утверждает, что выиграл он благодаря российской помощи.

    Помощники Трампа говорят, что Обама хочет загнать его в угол. Возможно это и так. Если только Трамп действительно не выиграл исключительно благодаря путинской помощи.

    Джерело: Сноб

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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