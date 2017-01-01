Гамбіт Обами: Трамп потрапив у пастку

Олександр Гольдфарб Очільник Фонда Литвиненка у Лондоні

Олександр Гольдфарб

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Введя санкции против России за три недели до вступления в должность Трампа, Обама, как говорят в Америке, «швырнул гаечный ключ» в завертевшиеся было шестеренки новой «перезагрузки».

План Трампа замириться с Путиным, и без того вызывающий раздражение у истеблишмента Республиканской партии, теперь стал еще более проблематичным.

Если Трамп начнет отменять санкции — как старые, так и новые, — то подольет масла в огонь инсинуаций, что он расплачивается за помощь российских хакеров и пропагандистов на выборах.

Если же он не будет отменять санкции, и тем самым признает их обоснованными, то это будет означать, что Обама прав, утверждая, что Россия вмешалась в выборы. Что опять же льет воду на мельницу тех, кто утверждает, что выиграл он благодаря российской помощи.

Помощники Трампа говорят, что Обама хочет загнать его в угол. Возможно это и так. Если только Трамп действительно не выиграл исключительно благодаря путинской помощи.

Джерело: Сноб

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