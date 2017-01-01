Мовні квоти на ТБ. Головне не відступати

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Мітинг на підтримку української мови під стінами Київради, 2017 рік

Фракція БПП вирішила підтримати законопроект про 75% квоти української мови (і 50% - для місцевих мовників).

Законопроект поддержали и представители украинской культуры. Безусловно, любые «квоты» для государственного языка - это как-то по-дурацки.

В конце концов, на планете нет другой страны для украинского языка (кроме Канады - мы помним, благодарны и всем просто нравится Трюдо)) ). Но после трёх столетий запретов и вытеснения из жизни даже так - неплохо.

Тем более, если ориентироваться не на оптимистичную «обложку», а на довольно паршивые реалии с теми же собственниками телеканалов и их политикой.

Вы ведь в курсе, что в законопроекте специально пришлось прописывать буквальное: «не меньше 75% в каждый промежуток времени» - чтобы не ставили одно условно украиноязычное шоу, а потом весь день всё на русском. И даже более того: отдельно прописали временные промежутки: 8.00-22.00 и 22.00-8.00. В смысле, чтобы не загоняли украиноязычные передачи на ночное время.

Да, это наши реалии. И они действительно таковы, что приходится законодательно затыкать возможности обхода. Хотя это стыдно и непристойно - вот так признавать, что владельцы телеканалов и радио тупо плевать хотели на страну, в которой зарабатывают деньги.

В общем, малыми шагами мы возвращаем ситуацию к общепринятой на планете норме. Вот, Шувалова сегодня выставили. Квоты закрепим (надеюсь).

С филиалом РПЦ что-то решим (тоже надеюсь).

Главное, не отступаться.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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