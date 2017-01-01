Авдіївка. Перевірка на державну міцність

Увага українців сьогодні прикута до Авдіївки. Там перевіряються на міцність не лише наші Збройні Сили, а й вся українська державність.

Путінські терористи заходяться в безсилій люті, намагаючись вибити наших вояків із Авдіївської промзони. В хід ідуть всі види озброєння, включно із тими, що заборонені Мінськими угодами, а це артилерія 122 та 152 мм, РСЗВ «Град» тощо. Ніякі угоди і домовленості не зупиняють посіпак кремлівського режиму в намаганнях виконати наказ-замовлення Путіна створити черговий прецедент для звинувачення України в зриві уже давно умовного перемир’я.

Не випадково загострення ситуації на цій ділянці протистояння збіглося з телефонною розмовою новообранного президента США Дональда Трампа з кремлівським недоімператором Владіміром Путіним. Останньому попри все потрібні факти для політичного дисперсного забруднення України на міжнародній арені. І якщо їх немає, то за логікою путінських технологів, їх потрібно створити.

Якщо розбирати загострення в районі Авдіївської промзони суто з військової точки зору, то одразу стає зрозуміло, хто веде наступальні дії, а хто обороняється. Це видно навіть по втратах в живій силі, які несуть путінсько-терористичні підрозділи. За різними джерелами, кілька десятків бойовиків знайшли свій останній притулок у моргах псевдоутворення ДНР. На жаль, є втрати і серед українських захисників.

Однак для Кремля надважливим залишається ще одна задача — створення в районі бойових дій ситуації на кшталт сирійської, тобто гуманітарної катастрофи. Задля цього путінці готові жертвувати життями не лише власних кадрових військових і найманців, але, насамперед, місцевих мешканців. Вони ведуть регулярний мінометний та артилерійський обстріл населених пунктів в зоні протистояння.

Так, в результаті цілеспрямованих обстрілів був знеструмлений Авдіївський коксохімічний завод, який «давав» місту тепло, електрику і воду. У зв’язку із веденням у місті надзвичайного стану Державна служба з надзвичайних ситуацій для врятування життя людей оперативно перекинула в місто генератори, «буржуйки», намети, кухні, продукти та воду. До речі, виникає питання, на якому я неодноразово наголошував у своїх виступах — нам вкрай потрібні інфраструктурні війська, спроможні потужно і адекватно, в короткі часові відрізки вирішувати проблеми, аналогічні тим, що виникли в Авдіївці.

Президент України провів термінову нараду з керівниками силових відомств з приводу загострення ситуації в Авдіївській промзоні. Це питання найближчим часом буде винесене на розгляд Ради безпеки ООН.

В цій ситуації надзвичайно продуктивним вбачається консолідація влади і суспільства задля організації дієвого спротиву ворогу на всіх можливих напрямах. І тут своє вагоме слово мають сказати політичні та партійні лідери, громадські організації та рухи. Вважаю, що в такі моменти особливо важливим є розуміння відмінностей внутрішньодержавної політично-персональної боротьби за просування і реалізацію намічених цілей і програм та єднання в боротьбі проти ворога, який загрожує фізичному існуванню нашої держави, намагається ліквідувати незалежність України. Саме на стиці цих інтересів сьогодні проявляється державницька мудрість, політична зрілість та громадянська позиція політиків, чиновників, бізнесменів, громадських діячів та пересічних українців.

...Блокування залізниці в районі проведення АТО, участь в цих заходах певних радикальних політичних фігур (які б мали вирішувати такі проблеми, насамперед, законодавчим шляхом), зняття істеричної хвилі в ЗМІ за мотивами сурковсько-путінських «стогонів», виступи деяких політиків із заявами зовсім не проукраїнського змісту наразі свідчить про відсутність державницького розуміння своєї ролі і місця у таких діячів, а можливо і про свідоме лиття води на путінський млин.