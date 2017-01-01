Смертність на шахтах. Україна посідає друге місце в світі

Микола Голомша Лідер партії "ПАТРІОТ"

Микола Голомша

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як відомо, 2 березня близько 13.00 надійшло повідомлення про вибух на глибині 550 м у 119 штреку на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля», внаслідок чого 8 гірників загинули, ще 6 осіб отримали тяжкі травми.

Станом на вчора кількість потерпілих шахтарів, що перебувають у лікарнях, збільшилася до 21 персони. Тривають аварійно-рятувальні роботи, створено координаційний штаб.

3 березня поточного року згідно з Указом Президента П. Порошенка оголошено всеукраїнську жалобу через трагедію на шахті у Сокальському районі Львівщини. Кабінету міністрів доручено провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

Вугілля останнім часом точно стало «чорним золотом», за своєю важливістю для економіки країни та тією ціною, яку шахтарі платять за нього.

За рівнем смертності від нещасних випадків на шахтах Україна продовжує посідати друге місце в світі, після Китаю. Реальний рівень травматизму на шахтах дуже часто приховується. Давно відомі найбільші фактори ризику шахтарської праці: видобуток вугілля на небезпечній глибині, що сягає більше 1000 метрів, висока загазованість пластів, крім того, недостатня кваліфікація шахтарів та застаріле обладнання.

За наявними даними, близько 70-80 відсотків стаціонарного обладнання вугільних підприємств наразі працює за межею часового ресурсу. На шахтах державного сектору також гостро бракує і засобів індивідуального захисту. Не менше одного відсотка коштів від реалізованої вугільної продукції має йти на придбання саме засобів індивідуального захисту шахтарів. Але в реальності на це підприємства витрачають в кращому разі в десять разів менше. Не вистачає елементарного - шахтарських касок та фільтрів для респіраторів.

Така ситуація роками складалася у вугільній галузі і те, що сталася трагедія на Львівщині, має бути дуже тривожним сигналом стану державних та приватних вугільних підприємств у Львівсько- Волинському басейні.

За словами представників галузевих профспілок, наразі вугільні шахти перебувають під «щільною опікою» окремих представників провладної коаліції, які через механізм призначення на державні підприємства «кишенькових» директорів змушують їх працювати за кримінальними схемами. Висмоктуючи останнє, вони у гонитві за прибутками звісно економлять на закупівлях нового обладнання, засобах індивідуального захисту працюючих та, і взагалі, підвищенні рівня безпеки шахтарської праці.

Головна мета таких ділків – довести до банкрутства певні підприємства, а потім приватизувати їх за копійки. Зокрема, нещодавно проголошено банкрутство ДП «Волиньвугілля», така ж доля мала б бути й у ДП «Львіввугілля». Можливо цей нещасний випадок покладе край негативним тенденціям, що склалися у вугільному басейні та приверне увагу широкого громадського загалу з одного боку до рівня безпеки праці на шахтах, а з іншого - підніме рівень державного контролю та вимогливості до керуючих державними підприємствами і власників приватних шахт у цих питаннях.

Джерело: блог Миколи Голомші

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