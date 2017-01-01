Сучасний етноцид в окупованому Криму

Микола Голомша Лідер партії "ПАТРІОТ"

Микола Голомша

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теймур Абдуллаєв

Незважаючи на проголошення державними мовами в Криму крім російської ще й української і кримськотатарської, дві останні зазнають постійних утисків на всіх можливих рівнях

Кримчанина Теймура Абдуллаєва, спортсмена, тренера молодіжної секції тхеквондо, батька п’ятьох малолітніх дітей із села Строгонівка Автономної Республіки Крим (окраїна Сімферополя) путінські силовики разом із ще чотирма кримськими татарами затримали восени минулого року. Без пред’явлення звинувачень, з грубим порушенням всяких законів, які ще можливо діють на окупованій території півострова, з побиттям та вилученням у сім’ї готівки, яку знайшли, тим самим залишивши рідних без засобів для прожиття.

Згодом всіх затриманих звинуватили у зв’язках із «Хібз ут-Тахрір», організації, яка легально діє в Європі, зокрема, Україні, Америці, але визнана терористичною в Росії.

Звинувачення надумані, за півроку затриманим так і не пред’явили звинувачень. Апеляційні скарги адвокатів окупаційна влада до розгляду не бере.

За півроку Темур Абдуллаєв не зміг побачитись з сім’єю. А коли він на днях написав дружині листа рідною мовою, його одразу запроторили до карцеру. Незважаючи на проголошеня державними мовами в Криму, крім російської, ще й української і кримськотатарської, дві останні зазнають постійних утисків на всіх можливих рівнях.

Заборонивши право на використання кримськотатарської мови Теймуру Абдуллаєву, окупаційна влада черговий раз продемонструвала відвертий шовінізм та зневагу до власних та міжнародних законів.

Політику, яку Кремль проводить в Криму по відношенню до українців і кримських татар, можна охарактеризувати одним словом — етноцид.

Джерело: блог Миколи Голомші

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