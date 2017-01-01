Чи відважиться Кремль на третю газову кризу

Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Михайло Гончар

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погода для цього виглядає доволі сприятливою

Не бракує пропагандистських «прогнозів» в путоЗМІ про те, що Україна ось-ось розпочне відбір газу з транзитного потоку.

«Газпром» відважився навіть на ризикований експеримент - використання «Північного потоку» з перевантаженням - на 10% потужності порівняно з номінальною (звісно, це завдячуючи подарункові від Єврокомісії - дозволу на 90-відсоткове використання газопроводу ОПАЛ)

Усе це робиться з метою, щоб у «Час «Х» (коли надійде вказівка з Кремля), припинити транзит через Україну.

Але:

Арктичні маси доволі швидко рухаються на схід, дещо послаблюючи свій вплив на Європу й дошкуляючи Росії - це добре видно з моєї підбірки метеокарт з прогнозом температур по Росії на 3 найближчих дні порівняно з сьогодні.

Це означає, що «Газпром» може опинитися у становищі 5-річної давнини - кінця січня - початку лютого 2012 р., коли він виявився неспроможним задовольнити потреби зарубіжних споживачів при піковому зростання потреб російських.

Попри пропагандистську браваду Міллера про невидані раніше обсяги подачі газу в систему, його може забракнути на піку споживання для усіх споживачів.

Саме тоді перевага буде надана задоволенню російських потреб, а Європу частково можна буде відсікти, припинивши транзит через Україну під штучним приводом «крадіжки газу», бо в українських ПСХ «мало газу».

Без директиви з Кремля, «Газпром» не відважиться на кризовий сценарій, бо зараз він заробляє по максимуму можливого. (Ймовірно, взяли до уваги наслідки «експерименту» за кремлівською вказівкою січня-березня 2015 року, коли мінімізували постачання до Європи, щоб унеможливити реверс з ЄС до України. «Експеримент» дав протилежний результат + 5 млрд. дол. США недоотриманої виручки)

Отже, «Газром» в очікуванні команди від керівної газо-ботоксної субстанції Кремля

Джерело: блог Михайла Гончара

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