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    Думки вголос

    Чи відважиться Кремль на третю газову кризу

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    • Вчора, 00:08
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    Погода для цього виглядає доволі сприятливою

    Не бракує пропагандистських «прогнозів» в путоЗМІ про те, що Україна ось-ось розпочне відбір газу з транзитного потоку.

    «Газпром» відважився навіть на ризикований експеримент - використання «Північного потоку» з перевантаженням - на 10% потужності порівняно з номінальною (звісно, це завдячуючи подарункові від Єврокомісії - дозволу на 90-відсоткове використання газопроводу ОПАЛ)
    Усе це робиться з метою, щоб у «Час «Х» (коли надійде вказівка з Кремля), припинити транзит через Україну. 

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    Але:

    Арктичні маси доволі швидко рухаються на схід, дещо послаблюючи свій вплив на Європу й дошкуляючи Росії - це добре видно з моєї підбірки метеокарт з прогнозом температур по Росії на 3 найближчих дні порівняно з сьогодні. 

    Це означає, що «Газпром» може опинитися у становищі 5-річної давнини - кінця січня - початку лютого 2012 р., коли він виявився неспроможним задовольнити потреби зарубіжних споживачів при піковому зростання потреб російських. 

    Попри пропагандистську браваду Міллера про невидані раніше обсяги подачі газу в систему, його може забракнути на піку споживання для усіх споживачів. 

    Саме тоді перевага буде надана задоволенню російських потреб, а Європу частково можна буде відсікти, припинивши транзит через Україну під штучним приводом «крадіжки газу», бо в українських ПСХ «мало газу». 

    Без директиви з Кремля, «Газпром» не відважиться на кризовий сценарій, бо зараз він заробляє по максимуму можливого. (Ймовірно, взяли до уваги наслідки «експерименту» за кремлівською вказівкою січня-березня 2015 року, коли мінімізували постачання до Європи, щоб унеможливити реверс з ЄС до України. «Експеримент» дав протилежний результат + 5 млрд. дол. США недоотриманої виручки)

    Отже, «Газром» в очікуванні команди від керівної газо-ботоксної субстанції Кремля

    Джерело: блог Михайла Гончара

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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