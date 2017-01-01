Хто буде ремонтувати хорватські гелікоптери або конкуренція по-російськи?

Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Михайло Гончар

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Росія проти України і Хорватії

Міністерство оборони Хорватії завершує тендер на вибір виконавця робіт з ремонту 10 військово-транспортних гелікоптерів Мі-171Ш (модифікація Мі-8АМТШ) для хорватської авіації. Вартість робіт за дворічним контрактом – 28 млн. євро. У тендері беруть участь низка компаній як з країн-членів НАТО та ЄС: Чехії, Словаччини, Польщі, Болгарії, так і з Росії та Білорусі. Також в тендер увійшов «Укрспецекспорт». Реальну конкуренцію йому становить компанія «Вертолеты России».

Російські представники у середині грудня 2016 року перебували в Авіаційно-технічному центрі Хорватії для попередньої оцінки стану гелікоптерів та обсягів необхідних ремонтних робіт. Таку ж процедуру виконали і фахівці «Укрспецекспорту». На початку березня у столиці Хорватії заплановано проведення засідання Спільної українсько-хорватської комісії з питань військово-технічного співробітництва.

Журналістські джерела у Загребі повідомили, що російська сторона планує провести інформаційну кампанію проти українського учасника тендеру й проводить відповідні переговори з деякими місцевими виданнями. Робиться ставка на те, що негативне висвітлення в ЗМІ Хорватії участі України в тендері матиме вплив, як на місцевих політиків, так і урядовців та, зрештою, вплине на визначення переможця тендеру на користь російської компанії.

Ще навесні минулого року представники «Вертолетов России» робили заяви щодо ніби-то невідповідності українського авіаремонтного підприємства технічним вимогам з ремонту гелікоптерів Мі-171Ш. Також поширювалась інформація про те, що насправді Хорватія під виглядом ремонту має намір поставити техніку українській армії, а натомість США поставлять цій балканській країні новіші гелікоптери американського виробництва.

Зараз Росія буде намагатися дискредитувати і українського конкурента, і паралельно дискредитувати Хорватію в очах ЄС, звинувачуючи Загреб у прихованій поставці військової техніки до країни, в якій триває «внутрішній конфлікт».

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