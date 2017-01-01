Стокгольмський арбітраж. Чи заплатить Газпром Нафтогазу

Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Михайло Гончар

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Тактика «Газпрому» після рішення Стокгольмського арбітражу

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Свой возможный проигрыш «Газпром» будет пытаться обратить в выигрыш

В апреле Украина ожидает первое решение Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту купли-продажи газа от 2009 года, вокруг которого кипят основные страсти: сумма исковых требований – порядка $17 млрд. Здесь ситуация однозначно выигрышной ни для одной из сторон не является. Однако если принять во внимание, что Стокгольмский арбитраж анализирует не просто дух и букву контракта, а еще и рыночную среду и сопоставляет соответствие условий контракта изменению рыночной среды, то шансы «Нафтогаза» на некоторый выигрыш (подчеркиваю, не тотальный выигрыш) выглядят более предпочтительными, чем у «Газпрома». Не надо быть юристом или экспертом по международным арбитражам, чтобы ознакомившись с текстом контракта прийти к выводу, что бросается в глаза явная асимметрия прав и обязанностей сторон. А также некоторые сомнительные вещи по формуле цены на газ, как и по вопросу применения принципа «бери или плати» (take or pay), на базе которого базируется основная претензия «Газпрома» к «Нафтогазу» («Газпром« подал в Стокгольмский арбитраж против «Нафтогаза» в июне 2016 года – Ред.). Мол, обязались брать, так берите. Не взяли, значит платите. На этом базируется все исковое заявление. В то же время принцип «бери и плати» то зафиксирован, но механизм его применения не расписан, в отличие от контрактов с западными компаниями. Поэтому это является не только сильной, но и уязвимой стороной «Газпрома».

По цене вопрос, который логично возникает, – формула цены содержит в себе так называемую базовую цену (она равна $450 за тысячу кубов), которая была явно завышена и не обоснована состоянием рынка в тот период . А соответственно если базовая цена завышена, то и вся формула постоянно завышает цену продаж газа в Украине. На этом и базируются ответные действия «Нафтогаза» против «Газпрома», что «Газпром» заложил в контракт заведомо дискриминационные условия для партнера, заложил схему, по которой партнер всегда будет переплачивать за газ, по сравнению с рыночной ценой. Если посмотреть статистику, как менялась динамика газовых цен на европейском споте по долгосрочным контрактам «Газпрома» для европейских потребителей, то видно, что цена газа поставляемого в Украину для «Нафтогаза» была выше. За исключением первого года действия контракта, когда контрактная формула не работала, так как «Газпром» в 2009 году установил специальную (сниженную) цену на период до президентских выборов 2010 года в Украине. За весь период действия контракта были лишь небольшие этапы, где работала контрактная формула, которая не была адекватной. В основном работали разные специальные механизмы: допсоглашениями корректировали цену во времена Януковича, когда просили разные скидки… Поэтому здесь ответные контраргументы со стороны «Нафтогаза» достаточно серьезные.

По транзитному контракту (решение в Стокгольмском арбитраже ожидается в конце июня) «Газпром» особых претензий к «Нафтогазу» не имеет. Там мизерные претензии (порядка 0,007 млрд. кубов), которые базируются на том, что в определенный период было отобрано какое-то количество газа из транзитного потока для поддержания давления в трубах. По мнению России, это должно быть компенсировано, но это абсолютно мизерная сумма. Позиция «Нафтогаза» здесь содержит достаточно серьезные требования за невыполнение контрактных обязательств со стороны «Газпрома». В контракте «Газпром» зафиксировал, что будет транзитировать не менее 110 млрд куб м газа в год и ни единого раза это контрактное обязательство не выполнил. Более того, сократил объемы транзита более чем в полтора раза. Но какой подход и оценку возьмет арбитраж предсказать сложно. Однако здесь тоже положение «Нафтогаза» не выглядит совсем проигрышным.

Примеров разбирательств с «Газпромом» особенно среди европейских компаний достаточно много. Но «Газпром» редко доводил дело до проигрыша. Когда он чувствовал, что ситуация проигрышная, он соглашался пересмотреть условия, шел навстречу, делались компенсационные поставки газа по более дешевой цене и вопрос решался. В случае с «Нафтогазом» все по-другому, потому что масштаб другой. Если в случае претензий европейских компаний речь шла как правило о сотнях миллионов евро, сейчас – о десятках миллиардов.

Возможен и вариант, когда Стокгольмский арбитраж примет решение по сути, но о механизме его реализации скажет договариваться сторонам за столом переговоров, потому что это действительно уже выходит за пределы его компетенции. Стокгольмский арбитраж не может расписывать всю процедуру. Он принимает принципиальное решение. Я думаю, что это один из вариантов, на который рассчитывает «Газпром». Мол, чтобы вы там не решили, а мы этого исполнять не будем, и что вы нам сделаете? Как по делу ЮКОСА. Если Россия игнорирует международное право как таковое с самим фактом агрессии против Украины, сложно рассчитывать, что она будет придерживаться решения Стокгольмского арбитража в случае с частным случаем, когда дело будет не в ее пользу. Дальше, если Россия проигнорирует решение арбитража, нужно искать механизмы взыскания. Как делали акционеры ЮКОСА после решения суда в Гааге, обратившись к правительствам ряда стран с предложением арестовать активы России.

Все-таки, я бы не стал говорить, что «Газпром» станет тотально все игнорировать, потому что для него это опасно. Опасно не с точки зрения того, что они нас сильно боятся, а потому, что они показывают европейским компаниям, которые являются традиционными партнерами «Газпрома», что «Газпром» может при определенных обстоятельствах и с ними так поступить. Мне кажется, что свой возможный проигрыш «Газпром» будет пытаться обратить в выигрыш. Каким образом? Предлагая после даже неудачного для него решения Стокгольмского арбитража на политическом уровне шантажировать Украину. Мол, мы не против компенсировать, раз суд решил так, но давайте учтем взаимные интересы. Могут выставляться самые разные требования по принципу: у вас снова будет много дешевого газа, мы даже некоторый объем транзита через вас сохраним 20 млрд кубов (которые Украина теряет из-за загрузки газопроводов OPAL и «Северный поток-2» – Ред.), но вот вы должны приостановить имплементацию Третьего энергопакета, вы должны поменять менеджмент в «Нафтогазе», вы не должны возражать против «Северного потока-2» и т.д.

Джерело: Сегодня

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