Антитютюнова євроінтеграція України

Ганна Гопко Народний депутат України

Ганна Гопко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 травня міжнародна спільнота буде відзначати Всесвітній день без тютюну. Україна як підписант Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну також є частиною глобального руху за здорове майбутнє без куріння

25 травня український парламент буде мати всі шанси зробити так, щоб цьогорічний Антитютюновий день відсвяткувати новими перемогами у цій сфері, проголосувавши за законопроект №2820. Це буде показником того, що для сучасних парламентарів інтереси громадського здоров’я стоять вище будь-яких комерційних інтересів тютюнової індустрії.

Досвід показує, що закони з контролю над тютюном дійсно рятують життя та здоров’я українців. У 2006 році Україна була четвертою в світі за кількістю курців, це була справжня епідемія. На щастя, цю епідемію вдалось зупинити завдяки правильному законодавчому регулюванню, яке ґрунтувалося на міжнародному досвіді та науково доведених фактах. Після ратифікації Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну я разом із колегами із коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» домоглася, щоб в Україні заборонили рекламу тютюну, звільнили від тютюнового диму громадські місця, запровадили попередження на пачках сигарет, збільшили оподаткування сигарет. Ці заходи виявились надзвичайно ефективними. Як наслідок, Україна за поширеністю куріння перемістилась із четвертого місця у третій десяток, бо поширеність куріння зменшилась із 37% до 23,7%.

Минулого року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Заяву Верховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну». У цьому документі ми висловили рішучість продовжувати на законодавчому рівні захищати здоров’я українців від згубного впливу тютюну.

Проте за час роботи VIII скликання ВРУ не було прийнято жодного антитютюнового закону. Парламент два роки не розглядав законопроект №2820 навіть у першому читанні, незважаючи на численні подання профільного Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я. Окрім того, законопроект №2820 є частиною євроінтеграційного пакету законопроектів, оскільки він повністю ґрунтується на положеннях нової європейської Директиви 2014/40/ЄС, яка почала діяти практично у всіх державах-членах ЄС із травня 2016 року. Нова директива відповідає на сучасні виклики громадському здоров’ю, створені тютюновою індустрією. Таким чином, Директива забороняє ароматизовані сигарети, запроваджує великі графічні попередження на пачках сигарет з обох боків верхньої частини пачки на 65% її поверхні. Також документом врегульовуються нові вироби – електронні сигарети: їх забороняють рекламувати та продавати неповнолітнім, встановлюють вимоги до вмісту та маркування. Важливим блоком є те, що тютюнову індустрію зобов’язують звітувати про склад тютюнових виробів та їхній плив на здоров’я людини. У ЄС дослідили, що через 5 років дії цієї Директиви поширеність куріння в ЄС зменшиться на 2%, а це означає, що кількість курців скоротиться на 2,4 млн.

Отже, прийняття законопроекту №2820 буде не лише рішучим кроком до збереження здоров’я українців, але й стане хорошим сигналом для європейських колег про готовність України запроваджувати високі стандарти охорони здоров’я, які відповідають вимогам ЄС.До речі, Молдова, яка, як і Україна, має угоду про асоціацію з ЄС, імплементувала цю директиву ще в 2015 році.

Проте тютюнова індустрія приготувала пастку для цього законопроекту. Одночасно із законопроектом №2820 будуть розглядати законопроект №2430-1, який ґрунтується на вже застарілій та скасованій Директиві 2001/37/ЄС, та законопроект №2430-д, так званий «доопрацьований». Але під час підготовки нібито компромісно варіанту (№2430-д) вилучили основний блок – заміна та збільшення графічних попереджень з обох боків пачки сигарет.

Логічно, що тютюнова індустрія не хоче, щоб на пачках сигарет зображували страшну правду про куріння. Адже саме упаковку вони використовують в рекламних цілях для залучення дітей до лав курців. Для формування бренду застосовують привабливі геометричні фігури, яскраві кольори, блискітки і навіть образи тварин. Ефективною антирекламою є саме ілюстровані великі кольорові попередження про шкоду куріння. Окрім того, тютюнова індустрія хоче й надалі обманювати людей так званими «легкими» сигаретами, друкуючи неправдиву інформацію про вміст смол, нікотину й моно оксиду вуглецю. Нема переконливих наукових даних про те, що сигарети з нижчим вмістом речовин, які виділяються з димом, що отримані за допомогою «курильних машин», є менш шкідливими, ніж сигарети з вищим вмістом таких речовин. Тому потрібно заборонити друкувати будь-яку інформацію, яка може стимулювати продаж тютюну або створювати враження, що один тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інший. Ці норми вже діють в ЄС.

Важливо зауважити, що законопроект №2820 отримав схвальну оцінку від Міністерства охорони здоров’я України, Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Світового банку в Україні, Smoke Free Partnership (коаліції з понад 25 європейських організацій), Європейської мережі з попередження куріння (ENSP), коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну» (об’єднує понад 50 організацій та ініціатив), Реанімаційного пакету реформ.

Сподіваюся, що колеги-депутати дослухаються до цих оцінок, не піддадуться на маніпуляції тютюнової індустрії й підтримають ефективний проєвропейський законопроект №2820.

Джерело: Лівий берег

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»