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    Думки вголос

    Раджу Сергію Лещенку не ганьбити статус народного депутата

    • Артур Гранц

      Власник «БФ Груп»

    • Сьогодні, 16:34
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    Інвестор звернувся до парламентаря у зв'язку з висунутими проти нього звинуваченнями

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    Господин Лещенко, позвольте вам сообщить, что вы как-то стремительно рассмотрели во время обычного депутатского приема целое дело фитнес-клуба «Софийский» и его владелицы Ирины Рябченко. Дело, которое только суды рассматривали более пяти месяцев.

    Вы подменили собой правосудие и стремительно вынесли моей компании, а заодно и партии Народный фронт во главе с Арсением Яценюком, обвинительный приговор. Но вам не привыкать, вы так же каждый день клевещете не только на партнеров по коалиции, но и на партию, с которой вы зашли в парламент.

    Вы ни разу не соизволили набрать телефонный номер и встретиться с руководством компании, которую обливаете грязью, и попросить разъяснений. Что ж, тогда я сам расскажу - только фактами - кто мы и что мы сделали, кто такая и что сделала мошенница госпожа Рябченко, которую вы защищаете.

    Итак, только факты. 2008 год. Начало деятельности Группы компаний БФ. Компания с партнерами инвестирует в строительство складов. Построено около ста тысяч квадратных метров, инвестировано сотни миллионов гривен. Впоследствии площади проданы основному партнеру и работают до сих пор. В это время госпожа Рябченко берет кредит 15 миллионов долларов и 5 миллионов гривен.

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    2010 год. «БФ Групп» привлекает новые инвестиции в страну и становится партнером мирового лидера торговли - компании Heinemann. Вы же первый кричите о привлечении инвестиций? Я их привлекаю на деле и инвестирую, а вы своими заявлениями убиваете это желание. В это время мошенница Рябченко управляет клубом «Софийский».

    Результат: сегодня у Группа компаний БФ численность сотрудников 670 человек, у мошенницы Рябченко - около 60 человек. Средняя заработная плата в Группе БФ 27 тысяч гривен, общий фонд заработной платы 12,5 миллионов гривен в месяц. У мошенницы Рябченко средняя зарплата 3,5 тысячи гривен, общий фонд заработной платы – 210 тысяч гривен.

    Дальше Группа БФ инвестирует с немцами в ненавистные вам магазины в аэропорту более 15 миллионов евро и превращает их в сервис мирового уровня.За аренду только аэропорту борисполь заплачено за последние 3,5 года около 800 млн гривен это получается 18 млн гривен в месяц у мошенницы Рябченко аренда 283000 грн в месяц в центре Киева и то платит сама себе. С нашим приходом аэропорт "Борисполь", по мнению авторитетного английскогои здания Sky trax, входит в тройку лучших аэропортов Европы и эти условия стали возможны благодаря приходу, да вы не поверите, Максима Бурбака ("Народный фронт"), а у мошеницы Рябченко самое устаревшее оборудование.

    Ну и самое главное, с чего живет страна, - налоги. Группа компаний БФ уплатила с нелюбимых вами магазинов на 1 января 2017 года около 350 миллионов гривен. У мошенницы Рябченко, поверьте мне, ноль. Только за прошлый год ее компания показала 9 миллионов гривен убытка.

    И вишенка на торт, пользуясь вашей терминологией, - у БФ Групп никогда не было и нет ни одного кредита ни в украинском, ни в каком другом банке. Мошенница Рябченко украла все 15 миллионов долларов вкладчиков банка.

    Такие мошенницы, как она, не возвращая кредиты, убивают банки. Вкладчикам я рекомендую идти и требовать свои деньги с таких, как Рябченко.

    Ко всему сказанному выше я хочу добавить одно: мне не нужны ваши извинения, мне на них начхать. И второе: вы, господин Лещенко, политическая проститутка.

    Делайте выводы, каких людей принимать в приемной с надписью «народный депутат Украины».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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