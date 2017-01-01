Чому Барак Обама залишиться в світовій історії великим президентом

Геннадій Гудков Політик

Геннадій Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Барак Обама з родиною

Так повинен йти президент великої країни, який не на словах, а справою виявив повагу до закону, моралі і моральності держави і суспільства, які довірили йому величезну владу

Мовою оригіналу

Мировые информационные агентства сообщили новость: рейтинг уходящего президента Обамы — 58%. Заметьте, это рейтинг поддержки не начальника, не вождя или диктатора, заморившего нацию репрессиями и оголтелой пропагандой собственного величия, а рейтинг БЫВШЕГО президента, к тому же не сумевшего помочь своему преемнику (Х. Клинтон) выиграть выборы. То есть выборы партия Обамы , по сути, проиграла.

Тем не менее, можно только позавидовать американцам, которые абсолютно свободны в выборе своей государственной власти. И одновременно порадоваться за реальную демократию (народовластие в переводе), когда кандидат от правящей партии может проиграть выборы, но это никоим образом не влияет на политическую и экономическую стабильность страны и темпы ее развития.

Барак Обама уже вошел в историю мира как первый темнокожий президент США, символизируя этим фактом, что Америка — давно самая демократическая и толерантная страна, которая за последние десятилетия полностью избавилась от последствий расизма. Президент Обама не обманул избирателей и остался верен своим принципам и обещаниям: за годы его президентства более 20-ти миллионов малообеспеченных американцев получили доступ к современной (и лучшей в мире!) медицине. Экономика страны продолжает успешно расти, доллар по-прежнему самая стабильная и главная валюта на Земле, а научные и технологические достижения США удивляют мир. Возглавляя самую богатую страну мира, Обама никогда не давал повода быть обвиненным в зазнайстве, чванстве или использовании своего должностного положения для решения личных вопросов. Он не стал миллиардером и не дал возможности обогатиться своим друзьям и соратникам. Его часы за $150 и прекрасная дружная семья были примером честного служения своей стране и народу, а также верности нормам морали и нравственности, которые он декларировал публично.

Он никогда не цеплялся за власть, не пытался для этого изменить закон и четко хранил верность американской Конституции, отмерившей только два срока по 4 года любому, даже самому успешному и великому президенту.

Сегодня Обама уходит при высочайшем рейтинге доверия и поддержки американского народа, сумевшим оценить его достижения, а также личное обаяние, скромность и целостность натуры. Уходит под гром аплодисментов и восторженные отзывы десятков миллионов своих соотечественников. Так должен входить в историю настоящий политический лидер, осознавший свою ответственность перед нацией, честно служивший стране и народу. Так должен уходить президент великой страны, который не на словах, а на деле проявил уважение к закону, морали и нравственности государства и общества, доверивших ему огромную власть. Вот почему Обама останется в мировой и американской истории как великий президент, двинувший державу к новым вершинам и свержениям.

Как жаль, что за последние пару веков ничего подобного в истории России не происходило. И, увы, не будет происходить, потому что власть в России коррумпирована до позорнейшего состояния, вновь несменяема и узурпирована, Конституция поругана, а народ запуган обнаглевшими чинушами и оболванен гос-пропагандой. На троне в России — очередной вечный правитель, безраздельно властвующий в стране с синдромом осажденной крепости, которая упорно бредёт против мирового прогресса от кризиса к катастрофе.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»