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    Думки вголос

    Не вірю! Ще раз про загибель російського Ту-154, який летів до Сирії

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Вчора, 22:07
    • Розсилка
    Ту-154
    Ту-154

    Я не вірю висновками урядової комісії, відомчим експертам та іншим залежним розслідувачам. Тому що їх головне завдання - не встановити істину, а прикрити керівників

    Мовою оригіналу

    Судя по скупой информации в СМИ, расследование гибели рейса ТУ-154 закончится ничем. Комиссия Министерства Обороны склоняется к версии, что в трагедии виноваты сами погибшие летчики, которые не смогли правильно поднять самолет в воздух. Многочисленные начальники умыли руки, подневольные эксперты подтвердили догадки руководства: терактов не было, лайнер был исправен, погода — в пределах нормы. 

    Если самолет не взорвали исламисты, значит, во всех катастрофах виноваты пилоты. Они, судя по выводам правительственных комиссий (не только в отношении этой аварии), расследующих причины многочисленных авиакатастроф в России, либо клинические дебилы, либо полные неучи, либо усталые доходяги, не дотягивающиеся до правильных рычагов и тумблеров. 

    Предварительные итоги расследования причин гибели ТУ-154 закрытой ведомственной комиссией, на мой взгляд, полный обман и чушь. Коротко авария по официальной информации произошла примерно так: второй пилот так устал (еще не успев взлететь?), что перепутал рычаг управления закрылками с выключателем шасси (практически, педаль газа с педалью тормоза!) Командир, естественно, ничего не заметил (хотя закрылки убираются медленно, сами посмотрите, когда, дай Бог, удачно взлетите!) и продолжал управлять лайнером с убранными закрылками и выпущенными шасси. Поняв, что самолет падает, резко потянул штурвал вверх и вправо, как будто на пути лайнера находился НЛО. Конечно, как утверждают эксперты комиссии, если пилоты ТУ-154 были бы ранее обучены в специальном тренировочном центре(?!), они могли бы снова выпустить закрылки и спасти себя и всех, но опыта и знаний им не хватило. Словом, летчики сами во всем случившемся виноваты, сами себя (и еще почти 100 пассажиров) наказали. 

    Вы верите в эту галиматью? Даже в любой современной автомашине есть «защита от дурака»: попробуйте выключить двигатель при работающей передаче или уйти, оставив включенными фары. Автоматика не даст вам сделать первого и будет «кричать» вам про второе. В самолете такой «зашиты от дурака» намного больше: аварии в воздухе редко оставляют шансы пассажирам и экипажу, поэтому отделаться помятым капотом или разбитой фарой пилоту лайнера, в отличие от неопытного водителя, вряд ли удастся. Кроме того, любой самолет, перед тем как начать летать с пассажирами, несколько лет проходит испытания и различную сертификацию, в ходе которых устраняются все огрехи в управлении, которые могут привести к катастрофе. 

    К тому же действия пилота контролирует автоматика, которая включает сигнал тревоги при, например, неубранных шасси. Таких систем контроля в современном лайнере много. Но и это еще не все. Для избежания случайности и сбоя все действия пилотов прописаны на КАРТЕ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ. Один пилот четко зачитывает последовательность действий, другой докладывает об их исполнении. Даже диспетчер обязан взглядом провожать взлетевший самолет до границы видимости — чтобы вовремя заметить ошибку или проблему. Экипаж проходит предполётный медосмотр, состояние пилотов определяет специальный врач. Сами пилоты общаются с руководством, диспетчерами и стюардессами: любая неадекватность, чрезмерная усталость, подавленное настроение — все это не ускользнет от опытного взгляда наземных служб. 

    Вот почему я ни на грамм не верю в объективность расследования трагедии с ТУ-154, не доверяю выводам экспертов, находящимся в прямом подчинении тех, кто эту комиссию назначил. Об отсутствии в России независимой экспертизы и объективного расследования ЧП я писал более подробно здесь

    Почему исправный самолет с опытными летчиками и кучей известных в РФ людей гибнет за секунды? Почему вместо тел погибших собирают их фрагменты, хотя во всех авариях лайнеров, произошедших в истории мировых авиакатастроф, тела жертв относительно хорошо сохранялись? Почему экипаж не подал сигнал тревоги? На эти и многие другие «почему» нет и, видимо, уже не будет ответа. Власти невыгодна любая версия, кроме пилотов-идиотов (да простят меня родные погибших летчиков, это не моя оценка действий летчиков), неспособных взлететь в штатной ситуации. Признать возможную диверсию, теракт или полный крах безопасности полетов в стране для власти невыгодно, поэтому лучше возложить вину за трагедию в воздухе на погибших летчиков. Ведь они уже не могут защищаться, так пусть возьмут на себя чужую вину. Ведь им уже все равно… Начальству же — легкие упреки и очередные награды, грамоты и приятные тусовки на кремлевских приемах.

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    Для читателей еще раз напомню, что Россия — пигмей по гражданским пассажирским перевозкам. (Чуть более 75 миллионов человек в год. Для сравнения: США — около 1 млрд.(!!!) пассажиров, Китай почти 500 млн, Германия — свыше 300 млн. и так далее). РФ даже в 20 лидирующих стран по гражданским перевозкам не входит. Зато наша страна — ЧЕМПИОН ПО КАТАСТРОФАМ среди ВСЕХ развитых летных государств. Более того, есть в мире страны с солидым гражданским флотом, чьи поссажирские самолеты после 2-й Мировой войны ВООБЩЕ НИ РАЗУ не падали. Значит, в регулярно случающихся авиакатастрофах виноваты вовсе не пилоты, а министры, руководители всевозможных Агентств, Комитетов и Комиссий. Именно они своей неспособностью организовать безопасность воздушных полетов, а также желанием получать всегда и со всего откаты и взятки, довели нашу авиацию до состояния, когда каждый полет может стать последним в жизни. 

    И вот опять вся эта чиновничья камарилья, лучше всего преуспевающая в должностном лицемерии и воровстве, пытается свалить на ошибки пилотов ежегодную гибель десятков и сотен людей в российских авиакатастрофах, происходящих с пугающей регулярностью. Видимо, в уверенности, что смерть летчиков все спишет, а концы трагедии всегда можно благодаря «междусобойчику» экспертов и членов комиссий спрятать в воду. 

    Я не верю выводам правительственной комиссии, ведомственным экспертам и другим зависимым расследователям. Потому что их главная задача — не установить истину, а прикрыть начальствующие ... задницы, сохранив им теплые министерские кресла и спокойную сытую жизнь. Никаких выводов из произошедшей катастрофы сделано не будет, это уже понятно. Остается только гадать, чей смертный черед наступит в следующем фатальном полете.

    Джерело: Эхо Москвы
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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