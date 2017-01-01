Що буде з курсом рубля «країни-бензоколонки» Росії в 2017 році

Геннадій Гудков Політик

Геннадій Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: golosislama.com Курс рубля

Якщо нафта подешевшає до 40$/барель - чекайте долар майже по 85 рублів

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Великая Россия давно превратилась, увы, в «страну-бензоколонку», и пусть никого не обманывает мнимое «укрепление» нашей национальной валюты. Оно жестко привязано к стоимости бочки нефти на Лондонской бирже. Помните «формулу Немцова»? Так вот, она действует с некоторыми временными задержками без сбоев.

Хотите знать будущий курс рубля к основным мировым валютам? Нет ничего проще. Сначала — чуть самой примитивной аналитики. Вот перед Вами — усредненная месячная цена нефти, начиная с июня 2012 года(до начала обвала нефтяных цен). Итак: 2014 год. Июнь — 113.3 $/баррель (цена марки « Brent»), декабрь — 55,41. Следующий 2015: январь — 65,15; июнь — 61,77; декабрь — 36,72.

Прошлый 2016: январь — 34, 73; июнь — 49,72; декабрь — 56,14. Наконец, наступивший 2017: январь — 56,7.

Теперь сравните с усредненным курсом доллара в РФ. В 2014-м: июнь — 34,3936 рубля/1 $ ; декабрь — 54,4367. В 2015 зафиксированы: январь — 65,2869; июнь — 54,3683; декабрь — 70,2244. В ушедшем 2016: январь — 76,5845; июнь — 65,1339; декабрь — 61,6338. Ну, и январь Нового года начался с курса 60,4463.

Теперь путем перемножения цены доллара и стоимости нефти получаем цену баррели в рублях, за которые мы продаем эту самую бочку за рубеж. Она колеблется от 3896,79₽ в июне 2014 до 2578,64 в самом «черном» декабре 2015. Но даже из нашей аналитики понятно, что реальная цена продаж, в основном, (если нет сверхрезких колебаний на рынке) заложена 3350-3400 ₽/баррель, и к этой стоимости (пусть даже с небольшой временной отсрочкой) она все эти три года возвращается. Поняв это, теперь Вы сами можете легко определить будущий курс рубля. Если нефть подешевеет до 40$/баррель — ждите доллар почти по 85; если повезет продать нефть до $60 — тогда «деревянный» окрепнет аж до 56!

Правда, наше родное Правительство в этом не заинтересовано: чем слабее рубль, тем больше «фантиков» поступает в бюджет. Ну, а этими «фантиками» Правительство исполняются «социальные обязательства» перед терпеливым и нищающим народом. Раз молчит и терпит — чего же на нем не сэкономить?

Вот почему я сомневаюсь, что рубль вообще будет «дорожать» даже вместе с нефтью. А если честно, то «целковый» для подавляющего большинства граждан уже третий год подряд продолжает усыхать и сокращаться: ведь реальную инфляцию (ежегодное вздутие цен на товары и услуги) никто не отменял. А ее реальное значение всегда предельно четко обозначают банки, они себе в убыток никогда работать не будут: кредиты под минимум 12% и депозиты до 10%. Это и есть параметры реальной инфляции в самой богатой (ресурсами) стране мира, которая продолжает стремительно нищать. Вот такая арифметика для бытового использования. Всех еще раз — с наступившим 2017!

Джерело: Эхо Москвы

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