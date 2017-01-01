Фатальна помилка Путіна

Наталія Гулевська Правозахисник

Наталія Гулевська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безліч прогнозів і передбачень експертів, політологів та аналітиків щодо майбутнього Росії по суті правильні, а по факту немає.

Причина кроется в неправильном определении «красной черты», которую безвозвратно пересек Путин. Любому авторитарному режиму можно до бесконечности совершать разного рода преступления, но как только произойдет деформация основополагающих принципов построения государственности — эта страна обречена.

Конечно, Путин нарушил множество статей Конституции и международных договоренностей, вторгся в юрисдикцию чужого государства и пытается менять сложившийся мировой порядок, но такие действия, в принципе, по силам члену Совбеза ООН, ядерной державе, которая занимает 1/7 часть суши и богата природными ресурсами. Западные страны вынуждены считаться и учитывать сложившуюся реальность и искать возможные варианты для пресечения дальнейшей эскалации ситуации и агрессивных действий со стороны России.

В 1991 году на большей части Союза, где сосредоточены основные природные ресурсы, собрано воедино практически все ядерное оружие и подтверждено правопреемство в Совбезе ООН, безграничную власть получили выходцы из КГБ. Все те же большевики, которые успешно правили в социалистическим обществе чуть меньше века, перешли на новую капиталистическую площадку своей деятельности. Все как нельзя лучше сложилось у лубянских ястребов, и к 2009 году они контролировали все ветви государственной власти. Но рынок на то и рынок, что он может развиваться только в свободном предсказуемом мире, где право собственности доминирует и формирует политическую повестку и вектор развития государства.

В 2009 году большой бизнес, немного оправившись от нокаутирующего удара со стороны Кремля и Лубянки, когда посадили Ходорковского, был готов к очередному витку развития и следующему интеграционному шагу, но в самый сложный пик открытой конкуренции, которая зародилась между Дерипаска и Потаниным, грубо и бесцеремонно влез чекизм. Если в социалистической модели управления такое участие государства в экономике было определяющим для стабилизации политической обстановки, то в капиталистическом обществе — это дорога к краху. После этого грубого и бесцеремонного вторжения в рыночные отношения со стороны государства весь бизнес тут же был разорван и разделен между топовыми группировками силовиков, и Россия погрузилась в медленное увядание. Отток капиталов и инвестиций, разрыв экономических связей и долгосрочного сотрудничества привели Россию к санкциям, изоляции и возможному эмбарго.

Джерело: Opentown.org

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