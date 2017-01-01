Росія не буде вільної

Наталія Гулевська Правозахисник

Наталія Гулевська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все розіграно як по нотах, Кремлю і Луб'янці все ж вдалося завершити формування протестного образу Навального, який немов супергерой, невловимий і непотоплюваний.

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Он единственный, кому позволено публично призывать к неповиновению, организовывать несогласованные политические акции, проводить расследования в отношении высших должностных лиц государства и многое другое, за что в в путинской России сажают, пытают и убивают.

Еще можно понять притяжение молодых людей к этому медийному и раскрученному в интернете персонажу, но наотрез не могу понять мыслящих граждан России, которые оказывают Навальному всяческую поддержку, симпатию, и готовы за него пропагандировать со всевозможных информационных ресурсов.

Позволив Навальному публично сказать власти «нет», и принять кардинально противоположное решение, несмотря на запреты и прокурорские предостережения, Путин благословил Навального на роль основного оппозиционера, который после удачного спойлерства на выборах президента РФ в 2018 году начнет вытеснять с официальной оппозиционной ниши Жириновского, Зюганова и Миронова.

Появление школьников и студентов под флагами Навального на многие десятилетия определит политический выбор следующего поколения, родившихся в постсоветской России. Эта цепная реакция происходила в двадцатом веке во всех западных государствах, приводя к власти левых популистов и отодвигая в сторону либеральные принципы, насильно размешивая капитализм социалистическими идеями.

Больше нет такого критерия, как репутация, и под знаменами оппозиции сольются националисты, левые, и разного рода популисты. Россия снова делится на красных и белых, на тех, кто за Путина и кто против Путина, кто за аннексию Крыма без каких-либо разговоров, и на тех, кто за аннексию Крыма, но готов продолжить по ней дискуссию.

Но самое главное в победе Путина-Навального — это то, что им удалось выдавить с политической арены и маргинализировать либерально настроенных граждан, которые не приемлют имперские и националистические взгляды.

Раскол элит в России завершился, каждая из башен Кремля нашла свою электоральную опору, и уже сейчас просматривается двухпартийная система будущей власти. Конечно, это не спасет Россию от гибели и распада, но обеспечит Путину и его окружению личную и материальную неприкосновенность.

Джерело: Opentown.org

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