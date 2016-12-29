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    Думки вголос

    Удар у відповідь по кремлівській пропаганді

    • Наталія Гулевська

      Правозахисник

    • Вчора, 21:39
    • Розсилка

    Схвалений в Європарламенті текст резолюції щодо протидії пропаганді РФ перевертає застиглу сторінку в інформаційній війні Кремля щодо Заходу.

    Мовою оригіналу

    Все попытки Москвы спрятаться за западными ценностями и свободой слова в этот раз окажутся тщетными, и в скором будущем цивилизованный мир очистит свое информационное пространство от нескончаемых спецопераций Кремля и Лубянки.

    Уже всем стало очевидно, что многочисленные аналитические центры, многоязычные каналы, новостные агентства, социальные и религиозные группы, социальные медиа и интернет тролли направляются спецслужбами России, а информационная фаршировка их деятельности черпается из контента оперативной информации государственных разведывательных спецслужб.

    Такое применение разведданных в пропагандистской деятельности под личиной журналистов, блогеров, политологов, аналитиков и политтехнологов еще ни разу не было организовано ни одной страной мира, и этот прецедент долго не мог набрать достаточного числа фактов улик и свидетельских показаний, чтобы наконец-то обрести правовые нормы и воплотиться в резолюцию ПАСЕ.

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    С каждым годом хакеров, желающих устроиться на службу к «дьяволу», становится все меньше и меньше, и пропуская данные через одну и ту же информационную помойку WikiLeaks, невозможно не проколоться и не выдать своих анонимов, так щедро снабжающих Джулиана Ассанжа секретной информацией. Вся беда постсоветского истеблишмента кроется в ментальном отторжении принципа разделения властей, верховенства закона и приоритета прав и свобод человека над интересами государства.

    Ни в Кремле, ни на Лубянке никак не могут поверить, что политики и общественные деятели западного мира равнозначные и независимые друг от друга субъекты права, которые не подчинены одной системе и судебно защищены от политического и административного ресурса чиновников, госслужащих и должностных лиц.

    Джерело: Главпост

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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