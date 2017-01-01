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    Думки вголос

    Золотий вік свавілля

    • Наталія Гулевська

      Правозахисник

    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка

    Росія ще більше віддаляється від міжнародного права і світового порядку

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    Когда кремлевские и лубянские поводыри подбросили месседж путинской вертикали о том, что Трамп — наш, это была не совсем правда. Кремлевским кандидатом, конечно, была Хиллари Клинтон, но и Дональд Трамп тоже очень хорошо вписывается в современные реалии. Трамп чистой воды авантюрист, и все, к чему он не прикасается, начинает обретать глобальные формы движения напролом. Такого типа людей совершенно не интересует, что в итоге из этого получится. Не нужно только продолжать выдумывать бредовые идеи о тактике и стратегии, как мы уже привыкли рассуждать о своевольных неправомерных выходках Путина, это чистой воды право сильного и нарушение всех правовых норм и международных договоренностей.

    Теперь, наверное, понятно, почему среди «крутых мачо» был так нелюбим Барак Обама, который нес прямую угрозу для всех диктаторов и деспотов, насажденных еще при СССР по всему миру. Обама прекрасно понимал и отдавал себе отчет, какой военной мощью обладают антидемократические, авторитарные и теократические режимы, и в борьбе против деспотии и тирании принял единственное верное решение — пошел по пути экономических санкций и дипломатического давления. Закон и неотвратимость наказания — это самый страшный сон для любого коррупционера и узурпатора власти.

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    Удар по Сирии, под каким бы предлогом он не произошел, это грубое нарушение международного права и Устава ООН, и то, что его приветствовали не менее радостно в Москве, Стамбуле, Багдаде и Пекине, это очевидный факт. Самая мощная страна и единственная сверхдержава в мире покидает правовое поле и окунается в мир понятий, отморозков и авантюристов. И хотя этот политический срыв недолговечен, и США все же очнутся и вернутся к международному праву, Трамп уже на многие десятилетия подпитал все антидемократические режимы, которые не хотят, и не могут строить свою жизнь в критериях международного права, так как они по сути являются криминальными.

    Трамп никак не связан ни с Кремлем, ни с Лубянкой, но он в доску свой среди политических авантюристов и альфа-самцов. Зло невозможно победить злом, и все удары по Сирии без должного правового сопровождения, и игра мускулами у берегов КНДР, к сожалению, не решают главного. Россия еще больше отдаляется от международного права и мирового порядка, и фактически сами создаем питательную среду для любого насилия.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Барак Обама ООН Дональд Трамп путінський режим
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