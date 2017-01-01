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    Думки вголос

    Затримання Насірова: питання без відповідей

    • Ігор Черезов

      Адвокат. Захисник Романа Насірова

    • Сьогодні, 13:24
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    <span>Роман Насіров</span>
    Роман Насіров

    Україна потребує боротьби з корупцією чи шоуменів?

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    Несколько вопросов без ответов по задержанию Насирова Р.

    Прошедшие трое суток были весьма насыщенными и некогда было читать СМИ и великих экспертов по всем вопросам, пишущих в социальных сетях.

    Почитал и ужаснулся...

    Общество больно. Итак...

    Я был в Феофании в момент приезда туда сотрудников НАБУ и САП.

    Очевидно, что с самого начала арест Насирова планировался не как процессуальное действие, а как шоу.

    За несколько часов до задержания один из депутатов, отличающийся своей поддержкой лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, публикует сообщение о том, что Насирова будут задерживать.

    Откуда он узнал?

    Он руководит антикоррупционной прокуратурой? Это явное разглашение тайны следствия. И уже не в первый раз. Причём, почему -то именно этот депутат знает обо всем, что планирует САП.

    Или для САП куда важнее поддерживать лиц нетрадиционной ориентации, нежели заниматься своими прямыми обязанностями ?

    Кстати, а чем закончилось расследование в отношении этого депутата по факту приобретения им квартиры за деньги, которых у него, согласно декларации не было?

    Понимаю, что ничем...

    Мы приехали в Феофанию без четверти восемь вечера. Корпус обложен физзащитой НАБУ. По улице гуляет детектив.

    Спрашиваем: 

    - Насиров являлся на все допросы. Почему нельзя было его банально вызвать на допрос и вручить подозрение в совершении преступления в НАБУ? Молчит.

    К слову, я с большим уважением отношусь к сотрудникам НАБУ и те детективы, с которыми мне довелось общаться по роду своей деятельности, в большинстве своём, грамотные и действительно интеллигентные люди. Тоже самое могу сказать о некоторых прокурорах САП, но тут не тот случай...

    Простояли под корпусом два часа... Подходим с детективу:

    - тут депутат написал, что Вы задержали Насирова. Вы уже отстаете от его планов. Может уже пора вручать подозрение?

    - Ждём.

    - Чего?

    Вопрос остался без ответа.

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    Ближе к 22.00 детектив попросил охранника пропустить его и ещё 10 вооруженных людей в масках в корпус. Охранник, не открывая дверь, в ответ вывесил расписание посещений. И сказал через стеклянную дверь: вы тут с восьми вечера, раньше надо было заходить, приходите утром.

    Детектив обиделся и ушёл. Вместе с вооруженными людьми. Его ранимость была очень трогательна. Но мы начинали замерзать, ведь строгий охранник не пускал никого. Больница не САП - тут закон один для всех: нет, значит нет.

    Понятно, что детектив ждал чьей-то команды. Чьей? Чего ждали прокуроры САП? Что в 12 ночи мой подзащитный в кого-то превратится?

    Итак, после длительного ожидания с помощью одного из депутатов Самопомощи, который совмещает свою деятельность с помощью НАБУ в проникновении в больницы, охраняемые строгими охранниками, заходим в корпус. Врачи не пускают в палату.

    Поясняют, что время уже почти 12 ночи и нормальный человек уже спит. После длительной беседы врачей вносят в палату зелёные человечки с надписями НАБУ на спине.

    Насиров лежит в кровати с закрытыми глазами... О процедуре вручения подозрения мы сегодня обязательно расскажем на суде. Такого непрофессионализма я не видел ни разу.

    После этого, детектив решил задержать Насирова. Спящего.

    Тут небольшая ремарка о состоянии здоровья Насирова. Пусть об этом судят врачи. Я адвокат и не даю умозаключений по тем вопросам, в которых не разбираюсь...

    Вчера за Насировым в Феофанию приехала «Скорая Помощь». Почему на ней были милицейские номера?

    «Врачи», как выяснилось вчера в суде, у них нет банальных удостоверений личности, не то, что доказательства того, что они имеют хоть какое-то отношение к медицине, вывозят Насирова для проведения экспертизы в учреждение, которое экспертизы не проводит. Зачем?

    В итоге Насирова обследуют и везут в суд с заключением консилиума врачей о том, что они не могут дать заключение потому, что нужно провести дополнительные исследования.

    К 23 часам Насиров был без еды более 14 часов.

    После того, как суд принял решение о переносе заседания на сегодня, «врачи» возили Насирова вместе с детективами до 3-х часов ночи по разным больницам Киева в попытках «пристроить»нашего клиента в больницу, которая даст заключение, нужное детективам. К чести настоящих врачей, никто не поддался на давление и в четыре утра Насирова привезли в Феофанию.

    Это разве не пытки??? Речь идёт об одном из ключевых чиновников Украины.

    Можно только ужаснуться от мысли, как себя будут эти ПРАВООХРАНИТЕЛИ, с чиновниками рангом пониже, в подобной ситуации.

    Устроенное САП шоу не имеет ничего общего с юриспруденцией и тем более с европейскими нормами и правами человека.

    Украина нуждается в борьбе с коррупцией или в шоуменах?

    Джерело: блог Ігора Черезова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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