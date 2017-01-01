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    Думки вголос

    Антиросійські санкції: незабаром справа дійде до УПЦ МП та 1С

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 22:03
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    Чимало іноземних брендів все ще керують бізнесом в Україні з московських офісів

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    Что государство легитимизирует блокаду оккупированных территорий Донбасса, я предвидел, как только она началась. Это было ясно хотя бы на примере Крыма.

    Там тоже продолжалась легальная торговля до тех пор, пока гражданские активисты со стороны материковой Украины не организовали пикет и не начали блокаду. Железнодорожное и прямое автобусное сообщение с Крымом прервалось явочным порядком. Поставки электроэнергии на полуостров официально и реально прекратились только после того, как активисты несколько раз выводили из строя высоковольтные линии электропередач. Государство же принимало решение, уже следуя свершившемуся факту.

    Наше правительство на многие примеры коллаборационизма и разных форм сотрудничества с агрессором реагирует или с задержкой, или только после того, как на это в агрессивной форме обратят внимание радикальные активисты.

    Так, например, случилось с прекращением гастролей к нам одиозных российских деятелей шоу-бизнеса. Вспомним, что инициаторами этого стали националисты, и только по их следам к запрету допуска в страну российских гастролеров-шовинистов подключилось СБУ с официальной позицией.

    А экономические санкции против российских компаний и государственных деятелей мы ввели позже ЕС и США, да и то многие под давлением общественности и негодования в прессе и соцсетях.

    Поэтому было ясно, что с блокадой оккупированного Донбасса можно решить вопрос, только дав запретам и ограничениям внятный легальный статус.

    Но вы думаете это конец истории? Война-то не окончена, пока на Донбассе и в Крыму не восстановлены украинские органы власти и взята под наш контроль государственная граница.

    И присутствие России в нашей стране еще велико – «бороться» есть с чем.

    Уже мы видим нападения на банки с российским капиталом, явным, как в «Сбербанке» или закамуфлированным, как в «Альфа-банке». И пусть сейчас с банками воюют агрессивные активисты, закладывающие окна банковских офисов неаккуратной кладкой, но это не должно вводить в заблуждение. Это сигнал, что Украина уже должна принять решение, как избавиться от российского капитала в банковской сфере. Чем раньше будет предложено такое решение, тем меньше финансовых и моральных издержек оно принесет всем сторонам, а украинским гражданам в первую очередь.

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    И банками ведь дело не кончится. В очереди стоит весь бизнес с российским капиталом, под российским контролем или управлением. Агрессивные активисты придут к мобильным гигантам МТС (не посмотрев, что они забрендированы Водафоном), и Киевстар (не обращая внимания на его международного собственника).

    Думаю, не до конца закончены разборки с монопольным поставщиком сигарет в Украине – компанией «Тедис» (бывший «Мегаполис», компания с российскими корнями).

    А сколько хлопот будет, когда начнут бороться с бухгалтерским монополистом 1С. Можно не сомневаться, начнут. Поэтому способы замены ПО с происхождением из России надо искать уже сейчас, чтобы перейти на другие программы безболезненно.

    Немало иностранных брендов все еще управляют бизнесом в Украине из московских офисов. Но, думаю, их количество быстро уменьшится до нуля, не дожидаясь внутриукраинской обструкции.

    Но это все бизнес – тут вопросы, хоть и очень болезненные, но решаемые.

    А вот когда дело коснется церквей московского патриархата – станет вообще жарко. И виноваты будут не активисты-погромщики. А те, кто сегодня у власти и ничего не предпринимает, спрятав голову в песок, и рассчитывая, что этот момент никогда не настанет. А он ближе, чем вы думаете. И это не будет простым межконфессионным скандалом.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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