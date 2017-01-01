Будівництво бензоколонки в Києві. Бійки і поліція

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція проти народу

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В Киеве на улице Ревуцкого отряд полиции построился «свиньей» (клином) и стал пробивать путь в небольшой группе, состоящей из женщин и немолодых мужчин. Полицейские прокладывали дорогу грязному ободранному самосвалу, который приехал на стройку бензоколонки ОККО. Молодые ребята полицейские выглядели озадаченно. С одной стороны, они хотели показать крутость и мощь – для этого мордочки делали кирпичом и грозно выставляли локти. С другой, соперник был несоизмерим по силе – в основном, немолодые женщины и несколько мужчин ветеранского возраста.

А была еще и третья сторона вопроса – за кого бороться приказали? За проезд грязного самосвала на стройку? Было очевидно, что полицейских поставили решать конкретную коммерческую задачу. Это выглядело уж чересчур позорно даже для не отягощенных тяготами сомнений рядовых полицейских.

Поход «свиньей» у полицейских в этот раз не получился. Отчаянные местные жители стали буквально телами на пути у полицейского клина и самосвала. Местные жители категорически против строительства у них под окнами большой автозаправки. Это место – Харьковский массив, густонаселенный жилой район. Вокруг шестнадцатиэтажные дома. Люди и так живут фактически на парковке. А теперь им предлагают жить на бензоколонке.

Никому, по сути, не нужной. В двух километрах находится магистральный проспект Бажана, где на коротком отрезке находится десяток заправок и где никогда не бывает очередей. А ближайшая давно действующая заправка в 500 метрах.

Выгоду от этой заправки получат только два человека: хозяин заправки и чиновник, который получил взятку за то, чтобы это строительство разрешить. Ради корысти этих двух людей тысячи киевлян фактически будут жить на территории АЗС.

Когда же наши власти – городские и центральная – поймут, что люди не хотят жить на бензоколонках, среди вечных строек, хлама и грязи? Люди хотят жить среди деревьев, кустов, газонов, парка, озер. Человек не против, если рядом есть небольшая кофейня, спортивная площадка, детский сад, прогулочная дорожка…

А что касается конфликтного строительства АЗС, то людей возмущает еще и лицемерие, с которым легитимизируется это вторжение в их жилое пространство. Ведь кусок земли, где ведется стройка, – это разделительные участок у круговой развязки. И разрешение там выдавалось только на обустройство парковки со строением для обслуживания машин (типа шиномонтажа). А полноразмерная АЗС стыдливо сейчас называется "Реконструкцией с пристройкой АЗС". Под такую формулировку оказалось легче разрешение получить. Власти же сейчас умывают руки и отдыхают на Мальте. Мол, ничего не можем поделать: это не строительство, а всего лишь «реконструкция».

Мэр Киева Кличко должен на днях вернуться с Мальты, где он, надеются киевляне, с пользой и интересом провел время. Ему стоит подъехать на угол Ревуцкого-Ахматовой.

Джерело: Сегодня

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