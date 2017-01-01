Гройсман і вугілля. Які альтернативи?

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: zerkalo.mk.ua Вугілля

Знайшлася ж альтернатива російському газу. Друга зима, як ми його не купуємо. І донбаському вугіллю альтернатива знайдеться

Мовою ориігналу

Гройсман говорит, что углю с оккупированного Донбасса альтернативы нет. Мол, без этого угля остановятся электростанции. Не буду вдаваться в коммерческую часть темы. Очевидно, что дела там миллиардные. Скажу о том, что в наше время говорить о «безальтернативности» в таком деле как топливо и энергоносители, особенно уголь, – смешно.

Вспоминаю, как попав в 90-х в польскую Силезию (а была зима) я поразился уличному смогу. Весь Катовице был затянут дымом. В те, не столь далекие годы каждая квартира в центре большого польского города индивидуально отапливалась углем. В городе дышать было невозможно. Я уже не говорю о городках поменьше – весь регион индивидуально отапливал дома и квартиры углем. Я был удивлен, тем более, что в нашей стране даже глубокие ветераны не припомнят, чтобы городские квартиры углем отапливались.

И поляки не провозглашали, что нет, мол, альтернативы углю! (А мы следили в те годы за переменами в Польше.) Еще как нашлась! Буквально за десять лет вся Польша забыла об индивидуальном угольном отоплении. Сейчас ни в Катовице, ни в каких других европейских городах углем не топят. И трубы не коптят.

И не только об индивидуальном. Из всех европейских городов вынесены электростанции, работающие на угле.

А в Киеве угольные электростанции (как, например, Дарницкая ТЭЦ, да и Трипольская ТЭС недалеко от плотной жилой застройки) коптят прямо среди жилых массивов. Тут же шлак и золу сваливают. Потому что городским властям и правительству плевать на экологию и здоровье киевлян. Если судить по-гройсмановски – они не видят альтернативы углю.

А за много лет могли бы и поискать. Как могли бы поискать и альтернативу углю с оккупированных русскими территорий Донбасса. Третья зима проходит с момента оккупации, и только сейчас премьер-министра заставили подумать о том, что хорошо бы заранее подготовить альтернативу такому ненадежному источнику твердого топлива, как шахты за линией фронта.

Только сегодня наш премьер начал думать и просить время для модернизации: «Я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время».

Так времени было вагон!

Да, на сегодня даже в помешанной на экологии Европе около трети электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС. Они предпочитают экологически вредный уголь опасному атому. А энергии из возобновляемых источников: ветра, солнца и биомассы, - пока недостаточно, чтобы отказаться от ископаемого топлива. Но все угольные станции в Европе оборудованы новейшими системами очистки, высокими, более 200 метров, трубами, и расположены они не в городской или пригородной местности.

Сейчас в Катовице углем не топят. Сейчас там могут продать свой уголь Украине по цене «Роттердам+». Это, собственно, и есть формальная альтернатива. Вся Европа сжигает силезский уголь в топках ТЭС.

В связи с этим, вспоминается еще одна «безальтернативность» – российский газ. Очень долго считалось, что без него мы замерзнем. И считалось, что платить рыночную цену мы тоже не сможем. Кучма во время своего президентства больше всего гордился, что ради дружбы с ним «Газпром» ставит цену ниже рыночной.

Все видели и предупреждали, что это путь в никуда: и в зависимость от России мы впадаем, территории под их флот в Крыму отдаем, энергоэффективностью не занимаемся, а промышленники не модернизируют производства, выезжая на более дешевом, чем у европейских конкурентов, энергоносителе.

Ну, а дальше мы знаем, к чему это привело: цена «безальтернативного» российского газа при президенте Ющенко и премьере Тимошенко неожиданно превратилась в эксклюзивную для Украины цену выше рыночной, и наша страна попала в тарифную кабалу, а русский флот в Крыму стал оккупационными войсками.

И что? Нашлась же альтернатива русскому газу, когда прижало. Вторая зима, как мы его не покупаем. И донбасскому углю альтернатива найдется.

Попутно вспомнился анекдот, как папа-фермер объяснял сыну значение слова «альтернатива».

- Вот покупаешь десяток яиц, выращиваешь цыплят, они вырастают в куриц, сами начинают нестись, появляются еще цыплята, потом еще куры… и вот уже сотни кур, тысячи кур, целая куриная ферма! Ты продаешь яйца, продаешь курей, ты богатеешь! Тут бах – наводнение, речка вышла из берегов, залило все, все куры утонули… Ты разорился, ты – бедняк…

- Ну и где тут про альтернативу?

- Утки. Альтернатива тут – утки.

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