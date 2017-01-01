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    Євробачення як дорога іграшка

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 06:37
    • Розсилка
    Євробачення у Києві
    Євробачення у Києві

    На проведення «Євробачення» в Києві тільки офіційно з бюджетів країни і міста витрачено 30 млн доларів. Багато це чи мало?

    Мовою оригіналу

    В 2009 Москва потратила 42 миллиона. Самый дорогой конкурс прошел в 2012 в Баку – за 63 млн долл. Столицы богатых  европейских стран тратили на конкурс по 10-20 миллионов. Так что в этом плане мы где-то посредине между тоталитарными нефтяными странами пост-ссср и столицами старой Европы.

    В то же время, что такое 30 млн долларов для киевлян?

    Например, померяем в тротуарах и внутриквартальных проездах и дорожках. У нас с этим далеко не везде благополучно. Почти повсюду ямы, лужи, недоделки. Посчитаем, сколько надо денег, чтобы абсолютно во всех дворах и кварталах Киева привести в порядок дорожки и тротуары.

    В городе около 11 тысяч многоквартирных домов. Не сильно ошибемся, если скажем, что около каждого дома надо заасфальтировать и починить около 300 кв. м. асфальта (или 100 погонных). Если делать без излишеств (текущий ремонт и латание ям), то это обойдется примерно в  75 тыс. грн за дом. Коммерческие фирмы дают среднюю цену ремонта 250 грн за метр квадратный. Спросите любого председателя ОСББ или мастера ЖЭКа (управляющей компании), и он скажет, что о таких инвестициях в ремонт дорожек они только мечтают.

    Умножаем 75 тысяч гривен на 11 тысяч домов и получаем 825 миллионов. Бинго! Это именно бюджет нынешнего «Евровидения».

    Итак, у киевских властей была альтернатива – починить абсолютно все тротуары и придомовые дороги в городе или провести песенный конкурс.

    Кличко и киевские власти выбрали концерты. И я не буду их осуждать, утверждая, что «лучше бы они тротуары починили». Большие города, как дети, требуют игрушек. Чем больше город – тем дороже ему нужны игрушки.

    Нельзя сказать, что Киев перегружен ивентами и развлечениями. Более того, как для трехмиллионной столицы, – он беден на мероприятия. И крайне беден на постоянные музеи, галереи и выставки. За возможность устроить серьезный культурный ивент или спортивный турнир нам надо хвататься двумя руками. Иногда даже переплачивая за возможность его провести. Что практически неизбежно в силу коррупционной модели управления в стране и низкой квалификации кадров.

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    Само по себе «Евровидение» – это не что-то экстраординарное для города. По сути – каких-то три концерта. Но конкурс выделяется в силу малого количества культурных мероприятий вообще в городе. И в данном случае, если город взял на себя обещание провести «Евровидение», то, конечно, его надо выполнить.

    Единственное, очень жаль, что это стоит городу и стране около 30 млн долларов. Это дорого. Можно было подойти как-то более рачительно к трате народных денег. Эти деньги могли быть освоены для киевлян более эффективно, однако иногда страны и правительства играются в дорогие игрушки: футбольные чемпионаты, олимпиады, евровидения.

    Но надо помнить, что дорогими игрушками не стоит увлекаться, пока не сделано все, что нужно для удобства и комфорта горожан.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Євробачення Київ ОСББ дороги бюджет
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