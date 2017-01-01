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    Думки вголос

    Києву треба визначити реальні та чіткі межі історичних районів

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка

    Де північна межа Подолу? Що таке Липки?

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    Я коренной киевлянин. Я здесь родился, а мама живет в Киеве с 1946 года. Это, возможно, не самые глубокие корни, я знаю людей, у которых они тянутся с 19 века. Но, тем не менее, с Киевом я ассоциировал себя всегда. Даже если на годы оказывался в других местах (армия и т.п.).

    Детство в 1970-80-х годах я провел на Березняках. Микрорайон был для меня городом в городе. Четкие границы: с двух сторон железнодорожное полотно, с одной автомагисталь и еще с одной  Днепр. Внутри этих естественных границ мы с раннего детства гуляли без боязни, и родители не беспокоились.

    Еще более четкие границы у соседней Русановки – обводной канал с мостами. На Оболонь я ездил на метро. Там в те годы все строилось, но очертания района были очень понятны.

    А вот дед-бабушка жили на улице Щорса. Я знал, что это Печерск, но каков он, сам Печерск в целом, я представлял себе плохо. Также терялись ориентиры при поездках во Дворец пионеров или при вылазках в крупный канцтоварный магазин «Буратино» на Ленинградской площади. Также непросто было идентифицировать очертания районов, когда мы ездили к друзьям на Отрадный или на Чоколовку.

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    Вы знаете, я и сейчас не очень понимаю, каковы границы Печерска или где северная черта Подола. А патриотично настроенные жители Чоколовски, например, не понимают, почему это они чоколовские, но живут в Соломенском районе? Зализнычный они терпели, как некое искусственное образование. Но соломенские – это чистые конкуренты за городское пространство, они что, победили чоколовских и присоединили к себе их район? Да так, что о Чоколовке никакого официального упоминания не осталось?

    Это я к тому веду, что нашему городу нужны ориентиры. Не может трехмиллионный Киев не иметь внятного разделения на внутренние территории. Десять нынешних административных районов имеют искусственные и часто абсурдные границы. Например, центр Киева разделен между двумя районами, границы которых проходят прямо по Крещатику. Да и люди не очень принимают нынешнее админделение города. Никто не говорит: я живу в Днепровском районе. Человек скажет: я живу на Воскресенке или на ДВРЗ.

    Городу необходимо провести четкие внутренние границы, выделить исторические районы и территории, микрорайоны. Эти границы надо обозначить на картах и планах города, повесить соответствующие таблички на домах, поставить указатели и повесить дорожные знаки.

    И тогда риэлторы, сдавая квартиры, не будут Ветряные горы назвать Подолом. Турист будет четко знать, что он гуляет по историческому Верхнему городу, а не эклектичному невнятному  микрорайону. И мы не будем читать новости о том, что нечто «произошло в Голосеевском районе», потому что на деле это бессмыслица, ведь административный Голосеевский район – это и центральная Паньковщина и периферийное село Чапаевка.

    Определение реальных внутригородских границ значительно облегчит как минимум ориентирование в городе. Но это также станет важным шагом на пути к реальному городскому самоуправлению. В дальнейшем необходимо создать во внутренних микрорайонах Киева свои избранные рады из числа местных жителей и учредить небольшие администрации, наделив их полномочиями решать вопросы местного значения.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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