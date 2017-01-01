Кожне будівництво в Києві - скандал. Що з цим робити?

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міська влада Києва ніяк не може знайти спільну мову з киянами. Дуже добре це проявляється при новому будівництві

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Каждая стройка в городе – это скандал между строителями и горожанами. Причем на месте конфликта даже тяжело идентифицировать, кто с кем спорит. Тут и активные женщины, и мужчины-ветераны, и какие-то помощники депутатов, и титушки, не всегда понятно, с чьей стороны…

А если застройщик захочет вдруг реально вступить в переговоры с местными жителями, то обнаружит, что сделать это не с кем. Протестующие, как правило, никак не структурированы и не организованы. Есть некие неформальные лидеры, но никакими полномочиями они не наделены, и далеко не всегда их авторитета хватает, чтобы влиять на взбудораженных местных жителей.

Одно дело, если протест имеет коммерческую основу или организован ради шантажа. Там все понятно. Организаторы проявляются сразу и свои интересы обозначают внятно. Но чаще всего мы видим симбиоз реально недовольных местных жителей и присосавшихся к проблеме спекулянтов-шантажистов. И все чаще люди искренне выступают против неконтролируемой строительной экспансии в их районе.

Причина неразберихи – в отсутствии легальных и полномочных органов, представляющих местных жителей.

Городу остро нужен формализованный уровень представления интересов жителей на местах. Который бы, помимо прочего, стоял на страже интересов жителей и в таких вот конфликтах. А еще лучше, согласовывал все действия, задевающие интересы людей, заранее, не доводя до протестов и драк.

Для этого в городе должен быть создан низовой уровень управления – местная громада как административная единица в масштабах микрорайона, исторической местности, исторического района, села. Эта громада должна иметь своих легитимно выбранных депутатов (обязательно из местных жителей), который бы имели полномочия представлять интересы людей в решении и согласовании любых вопросов местного значения.

Два года назад я начал писать и говорить об этом.

За это время и выборы прошли, и в выбранном мэре и депутатах киевляне успели разочароваться. Потому что никаких конкретных движений не было сделано.

Единственный плюс – кое-кто в горадминистрации и Киевраде узнал, что такое решение вообще возможно, и что такой принцип реализован практически во всех крупных городах мира. Теперь в концепциях нового Устава города есть пункт об административно-территориальном устройстве города и возможности такой реформы. И это большой шаг вперед, потому что до этого горизонт делегирования управленческих полномочий в Киеве не опускался ниже райадминистраций.

Но стоит ли несколько лет ждать, пока будет подготовлен новый устав города? Принятие решения об административной реформе в Киеве – целиком в рамках полномочий Киеврады. Вопрос уже перезрел. Помимо строительных конфликтов, мы ежедневно сталкиваемся с локальными проблемами и задачами, которые никто не решает, хотя бы потому, что нет никакого контроля. А коммунальные службы без действенного контроля сами не торопятся свои обязанности выполнять.

Этим контролем, опять-таки должны быть легитимные местные депутаты. Но их у нас нет. У нас есть активные общественники, но они не имеют никаких рычагов влияния и полномочий.

Киев остро нуждается в административной реформе. Действующая система не справляется.

Джерело: site.ua

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