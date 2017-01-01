Кожному українцю по машині - завдання для уряду

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

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Автомобілі для українців

Уряд повинен дати можливість кожному українцю купити хоч якусь, але свою машину.

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Мы пропустили удобный срок, когда в страну в 90-х надо было запустить неограниченное количество автомобилей – неважно, новых или с пробегом. Наш парламент тупо стоял на страже интересов Васадзе с его крупноузловой, но мелкооптовой сборкой. И что? Где наша автомобильная промышленность? неужели все было сделано ради тех повозок, которые используются у нас в качестве автобусов-маршруток?

Одна из причин нынешней бедности украинцев – это жадность наших чиновников и политиков начала 90-х, которые практически с первых лет независимости страны установили высокие заградительные налоги на автомобили. Житель украинского села или небольшого города, даже полностью работоспособный и квалифицированный, оказался прикован к своему двору и дому, потому что работа в местном колхозе или заводе исчезла, общественного транспорта там не было никогда, а купить машину ему возможности не дали.

А вот все страны Восточной Европы за один год захлестнула волна подержанных западноевропейских авто, которые отдавали почти даром, лишь бы увезли. Безработный поляк купил старый немецкий драндулет, и поехал искать работу или затеял свой торговый бизнес, а безлошадный украинец принялся пьянствовать, не выходя со двора.

Ситуация не сильно изменилась. По-прежнему надо дать возможность каждому украинцу купить хоть какую-то, но свою машину.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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