  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
    Думки вголос

    Кожному українцю по машині - завдання для уряду

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 06:45
    • Розсилка
    Автомобілі для українців
    Автомобілі для українців

    Уряд повинен дати можливість кожному українцю купити хоч якусь, але свою машину.

    Мовою оригіналу

    Мы пропустили удобный срок, когда в страну в 90-х надо было запустить неограниченное количество автомобилей – неважно, новых или с пробегом. Наш парламент тупо стоял на страже интересов Васадзе с его крупноузловой, но мелкооптовой сборкой. И что? Где наша автомобильная промышленность? неужели все было сделано ради тех повозок, которые используются у нас в качестве автобусов-маршруток?

    Одна из причин нынешней бедности украинцев – это жадность наших чиновников и политиков начала 90-х, которые практически с первых лет независимости страны установили высокие заградительные налоги на автомобили. Житель украинского села или небольшого города, даже полностью работоспособный и квалифицированный, оказался прикован к своему двору и дому, потому что работа в местном колхозе или заводе исчезла, общественного транспорта там не было никогда, а купить машину ему возможности не дали.

    А вот все страны Восточной Европы за один год захлестнула волна подержанных западноевропейских авто, которые отдавали почти даром, лишь бы увезли. Безработный поляк купил старый немецкий драндулет, и поехал искать работу или затеял свой торговый бизнес, а безлошадный украинец принялся пьянствовать, не выходя со двора.

    Ситуация не сильно изменилась. По-прежнему надо дать возможность каждому украинцу купить хоть какую-то, но свою машину.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Кабмін економіка автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ