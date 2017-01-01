Лицемірство як державна політика

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

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Згідно із законом мобільні оператори повинні тарифікувати дзвінки посекундно.

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Такой закон был принят, чтобы абонент, поговорив секунд пять, не переплачивал. Но операторы клали на закон. Они установили тариф за первую секунду, как за минуту, а 59 секунд типа бесплатно. То есть, абонент в любом случае платит минимум за минуту. По букве закона все правильно, а по духу – полное извращение идеи и обман клиентов.

Закон у нас запрещает казино, игровые автоматы и игровой бизнес вообще, кроме букмекерства и лотерей. И что мы видим на улицах городов? Многочисленные игровые заведения, которые как будто издевательски являются самыми яркими и броскими сооружениями, – затянутые синим и желтым витрины просто бросаются в глаза всем, кроме полиции, которая должна следить за соблюдением закона.

Примерно так же ведут себя политики и чиновники. Они берут фиктивные больничные с того момента, когда их собираются уволить. Они падают в обморок и имитируют «гипертонический криз» в момент, когда их могут задержать или арестовать. То есть, используют как уловки пункты закона, которые по своему духу должны служить социальной и правовой защитой.

Не отстает в лицемерии и торговля. Обмануть покупателя, не нарушив при этом формально закон – «святое» дело. Манипулируют с весом. Все знают об упаковках и бутылках в 900 грамм, 880, 760 грамм вместо привычного килограмма или литра. Из этого же ряда ценники за 100 грамм (а уже появляются и за 50 грамм), потому что цена за килограмм будет казаться покупателю большой. Так давайте для блага покупателя его обманывать! Причем особенно страдают наиболее бедные и пожилые клиенты, которые в первую очередь ориентируются на цену, привыкли за много лет к стандартным нормировкам и не могут без очков прочитать надписи мелким шрифтом на ценниках и упаковках.

А как у нас любят манипулировать понятием «законность»! Особенно те, кто что-то строит. Вот сейчас в киевском парке Шевченко на газоне строят стационарный общепит. Плевать, что люди хотят видеть этот парк зеленым уголком в центре огромного города. Им тычут в лицо бумагами, где все «законно», разрешение выдано на 5 лет.

Или, например, строят заправку среди жилых домов. Эта заправка не нужна никому, жители протестуют, рядом есть десяток заправок в менее спорных местах. А застройщик поступил хитро. Он назвал это не «строительством АЗС», что было бы незаконным, а «реконструкцией с пристройкой АЗС», и протесты против «незаконности» строительство перестали иметь основание. Власти же с удовольствием эту «квазизаконность» принимают, потому что там и взятки, и нежелание вникать в конфликтную ситуацию.

Точно таким же лицемерным следованием букве закона руководствуется полиция, которая отказывается прогонять автомобили, паркующиеся на тротуарах. Они уверовали, что норма, позволяющая оставлять пешеходу два метра на тротуаре, а остальное место занимать машинами, верандами ресторанов, рекламными конструкциями, – абсолют. Вот и превратился Киев в город-парковку на полностью «законных» основаниях.

На самом деле, все описанные выше примеры по своей сути – никакая на «законность». Это обман, прикрываемый «законностью». Узаконенное лицемерие. Подмена духа закона крючкотворством. Те чиновники, которые должны стоять на страже интересов громады и народа, с удовольствием прикрываются бумажками фиктивной «законности», чтобы ничего не предпринимать по отношению к нарушителям.

У нас принято врать, недоговаривать, говорить полуправду, под обычными словами прятать несколько подтекстов… Причем это не привычка общечеловеческая, – каждый из нас в общем честный и искренний человек. Это, увы, свойственно и украинскому бизнесу, а особенно чиновникам и политикам.

Джерело: Сегодня

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