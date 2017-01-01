Пашинський, пістолет і суспільство

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Історія з депутатом Пашинським і його бездумної стріляниною з пістолета вкотре доводить: на мирній території володіння вогнепальною зброєю приносить більше неприємностей і проблем, ніж його відсутність.

Гражданский, получивший оружие, часто сам становится себе врагом.

С кем такого не было: едешь за рулем и встречаешься на дороге с агрессивным хамом или рагулем, который чуть тебя в аварию не отправляет. Или не обязательно на дороге – с неадекватом можно столкнуться на тротуаре, в очереди, в автобусе, возле подъезда.

И вот ты такой думаешь: был бы пистолет, достал бы, прострелил бы хаму коленную чашечку… Пусть знает он и другие хамы, что хамить может быть опасно для жизни.

Но пистолета, слава богу, нет, поэтому материшься, выпускаешь пар, и двигаешься дальше по своим делам. Живой-здоровый и без проблем.

А был бы пистолет – были бы проблемы. Спросите у депутата Пашинского.

Или, например, если живете вы в частном доме, а у вас есть соседи, то обязательно в какой-то момент у вас возникало желание пристрелить соседа… Правда, вы адекватный человек и дальше воображаемых кровавых сцен эта мысль не двинулась. Да и, как правило, не из чего стрелять…

Это я о психологической готовности не применять оружие, если оно есть и хочется кого-то пристрелить. А если выдержки не хватает, нервы не в порядке, то и получаем истории а-ля Лозинский или Пашинский.

А ведь есть и другая опасность обладания огнестрельным оружием – кажущаяся легкость суицида. Статистику я не знаю, но не удивлюсь, если из легальных пистолетов их обладателей больше застрелилось, чем отпугнуло грабителей и бандитов. Много случаев, когда неадекватные родственники сводили счеты с членами семьи.

А еще один негативный аспект обладания оружием – его ценность для криминалитета.

Вспоминается давняя история. Служил я срочную службу еще в советской армии на территории Чехословакии. Часто ходил в караул – охраняли мы склад радиодеталей и водокачку. Караул – это с заряженным автоматом. И каждый раз, инструктируя перед караулом, нас пугали страшными чехами, которые могут вероломно напасть, чтобы забрать у караульного автомат, ибо именно оружие может иметь ценность для злоумышленника. На складе и водокачке особого внимания не акцентировалось. Ясно было, что они заинтересовать никого не могут. Главное – сберечь автомат. Вот и ходили мы, караульные, вокруг водокачки, охраняя собственный автомат.

Кстати, за два года службы не слышал ни об одном случае нападения на караульного. Зато было несколько случаев самострелов караульных: насмерть и нет. По причине дедовщины или несчастной любви.

Оружие – первый объект интереса воров, грабителей, налетчиков. И если известно, что в доме есть огнестрельное боевое оружие, надо быть особо осторожным. Недаром ведомства, раздающие наградное оружие, отказываются называть, кому именно оно выдано. Потому что это моментальная наводка для злоумышленников.

В свое время журналистов почему-то приравняли к опасным профессиям (как судьи, адвокаты), и по ходатайству редакции можно было приобрести травматическое оружие. Будучи главным редактором газеты, я не выдал ни одного ходатайства на оружие для сотрудников или друзей-знакомых, которые обращались. И по прошествии многих лет, думаю, что был прав во всех случаях.

Оружие – неприятности для его владельца.

А хочется пострелять или побыть крутым, так вариантов много: пневматика, тиры. В армию, в конце концов, можно записаться. Страна только спасибо скажет.

Джерело: Сегодня

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