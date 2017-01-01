Пільги за чужий рахунок

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раз у раз в соцмережах і ЗМІ розповідають історії про учасників АТО, які хотіли скористатися законною пільгою і проїхати безкоштовно на маршрутці, а водій їм нагрубив, навіть не ставши дивитися посвідчення.

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В одной из таких историй водитель произнес запомнившуюся фразу: «Порошенко его показывай».

Понятно, сети взрываются негодованием в отношении такого хамства, тем более, что бойцы АТО в народе уважаемы, а водители маршруток нет.

Но если бойцы из АТО в основном крепкие парни, имеющие деньги на проезд, и могущие за себя постоять, то огромное количество пожилых пенсионеров вынуждены реально унижаться. Обратите внимание, когда едете в маршрутке. Практически на каждой остановке на ступеньку ставит ногу пожилая женщина, реже мужчина, инвалид. И все задают одинаковый вопрос «По удостоверению можно?». И все чаще всего получают ответ водителя «нет», «занято уже», «уже есть»… Нога с подножки обреченно убирается. Подмывает встрять в ситуацию, но если водитель не хамит, то оснований вмешиваться нет. Действительно, в Киеве, например, существуют утвержденные горадминистрацией правила, согласно которым в желтой маршрутке водитель обязан везти бесплатно только двух льготников, третьему уже может отказать.

И до лампочки все эти льготы, которые установлены государственной властью. Филькина грамота.

Все, что водитель собирает – это его деньги и деньги его работодателя. Государство никак не оплатит частному маршруточнику «бесплатный» проезд конкретного бойца АТО, ветерана или пенсионера. И если льготник все же едет, то водитель в данном случае не получает свои конкретные пять гривен. Поэтому он льготника к себе в автобус и не пускает. Это нехорошо с моральной стороны, но с точки зрения банального финансового расчета его можно понять, ведь он работает, а не занимается благотворительностью. И не водителя надо ругать и винить, а систему менять. Водитель, хоть и грубиян, но такой же человек, как и все. Поставь его в условия жесткого финансового контроля, четких обязательств, учета, а также однозначно трактуемых правил, – он будет в них работать, и будет законный льготник ездить бесплатно. А водитель (или его работодатель) получит от городских властей или государства свои 5 гривен за выполненную работу – перевезенного льготника.

Описанная выше ситуация – это на самом деле часть огромной проблемы: Экономической, финансовой, морально-этической, управленческой…

Государственная власть обещает и законодательно принимает льготы для разных категорий граждан, но их реализацию должны обеспечить совсем другие: местные власти (представляющие местные громады), частные и коммунальные организации, а то и вообще отдельные граждане. При этом компенсация за предоставленные на льготных условиях услуги или поступит когда-нибудь потом, или вообще никогда не поступит.

Посмотрим на пример участников АТО. Это защитники родины, они однозначно заслужили особого отношения к себе. Но одно дело – уважение и почет, а другое – деньги. Они любят счет и имеют конкретных хозяев, которые вольны ими распоряжаться.

Никто не станет возражать против бесплатного лечения и пользования военными госпиталями. (Это право, кстати, есть и у отставников мирного времени). Все-таки военная служба – это экстрим и стресс. А на войне любой боец и командир здоровьем рискует, подрывает его, даже если он не был ранен. Особенно актуальна, пока все ветераны молоды, психологическая помощь. Не уверен, кстати, что сейчас компенсируются услуги частных психологов.

Смотрим дальше на льготы участникам АТО. Заметим, в основном, не инвалидам, а просто молодым крепким людям, многим из которых сейчас 20 лет, и которые пользоваться этими льготами будут еще лет 50-60.

Скидки на плату по эксплуатации жилья и коммунальных услуг. 75%. Не платить льготник может по умолчанию, сразу по получению статуса. А когда ОСББ или частная обслуживающая компания получит компенсацию? Масса примеров, что никогда. И в этом случае получается, что остальные жильцы дома платят за молодого ветерана.

Землю бесплатно выделять решило государство. Но ведь бесплатной земли у нас в стране нет, и выделять ее должны местные громады за свой счет. И ладно бы это пошло во благо. Но в больших городах бесплатно выделяемая земля – это однозначный предмет для спекуляции и злоупотреблений. Потому что у подавляющего большинства ветеранов не найдется денег для индивидуального строительства. Зато найдутся желающие этот участок в городской черте (как правило, дефицитный) купить. Так почему бы ветеранам сразу не выдать деньгами, не заставляя спекулировать на государственной помощи? К тому же выделяемой за счет громады.

На работе у ветеранов имеются свои льготы. Как у несовершеннолетних, беременных и молодых мам. Природа льгот за счет работодателя совершенно не ясна. К чему, скажем, дополнительный отпуск здоровому работнику? Или к чему преимущества при обычном сокращении штатов компанией?

Совсем уж непонятна природа бесплатного проезда в общественном транспорте. С «гримас» этой льготы я начал свои рассуждения.

Или, например, телефон за 50% от стоимости. Почему именно такой устаревший вид коммуникации как квартирный телефон попадает в льготу? Почему не оплата мобильного оператора, интернета или платное пользование Скайпом или иным месенджером?

Думается, что государство: парламент, Кабмин, – к вопросам льгот должно подойти не формально, как сейчас, – бездумно переписав все из документов времен СССР (Помните, кстати, там важной льготой было обслуживание в магазинах «вне очереди»). А посмотрев на реальные потребности тех же ветеранов АТО.

Джерело: Сегодня

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