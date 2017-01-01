Реєстраця ФОПів - це зайве. Кожен з нас - підприємець

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скасувати треба непотрібні норми і безглузді реєстрації.

Каждый из нас находится под контролем государства и по умолчанию зарегистрирован со всех сторон: паспорт (серия, номер, где и кем выдан), идентификационный номер плательщика налогов, регистрация по месту жительства, счета в банках, учет в пенсионном фонде, индивидуальный учет по налогам и ЕСВ...

Но если кто-то хочет заняться предпринимательством, он должен идти в специальную службу и еще раз регистрироваться, заполнив анкету с данными предыдущих регистраций (паспорт, код, адрес…).

Вроде бы это не сложно. Но вопрос – зачем? Зачем нужна регистрация ФОП? Какая от этого практическая польза гражданину и государству? Почему нельзя вести бизнес без регистрации ФОП?

Мне ответят – потому что ФОП платит налоги по-другому, не так, как обычный гражданин, который со всех доходов выплачивает 18%. Да, это верно. Но не путаем административную регистрацию и налоговую. Налоговая регистрация у нас требуется хотя бы потому, что есть несколько способов налогообложения и какой-то надо выбрать. (Но и это лишнее. Нормально – раз в год, при уплате налогов, выбрать подходящий способ и ставку, а не гадать заранее, на какой группе работать: первой, второй или третьей). Пока что я говорю не об этом, а об отмене административной регистрации, грубо говоря, того «Заявления…», которые пишут все, кто хочет вести предпринимательскую деятельность. Зачем оно?

Как следствие, мы помним недавно закончившуюся эпопею «отказов от статуса ФОП», из-за внедренной нормы обязательной минимальной уплаты ФОПом 704 грн налога, невзирая на активность и работу. Эта кампания «отказов» абсолютно бессмысленно отобрала у сотен тысяч экономически активных людей по 1-2-3 дня рабочего времени. Это прямые потери ВВП, потери денег в экономике. Я не говорю уже о негативных эмоциях. Зачем это было нужно?

В Украине около 2 миллионов человек зарегистрированы как ФОПы. Каждый из них тратил время, заполнял специальное заявление, подавал его для регистрации. Многие не делали это сами, а нанимали посредников – сейчас регистрация стоит около 800 гривен. Это абсолютно бессмысленные траты времени и денег для людей, на чьем труде должна зиждиться экономика.

В большинстве стран мира специальной регистрации людей ФОПами нет. В США каждый налогоплательщик по умолчанию предприниматель. В некоторых европейских странах надо информировать налоговые органы перед тем, как заняться предпринимательством, в некоторых и этого не требуется. У каждого есть налоговый номер, и каждый обязан в установленные сроки отчитаться по налогам в соответствии с законом. Вот и все. Да, для людей, которые помимо обычной зарплаты получали еще и доходы от предпринимательства, сдача отчетности усложняется. Часто настолько, что без профессионального бухгалтера не обойтись, но это уже другой вопрос.

И там человек не стоит перед выбором, кто он – предприниматель или нет. В нормальной стране предприниматель – это не особый статус. Это естественное право человека. Сегодня он занимается предпринимательством, а завтра нет. Он не должен то регистрироваться, то отменять регистрацию.

Но сути предпринимательской свободы и естественного права граждан на предпринимательство наше правительство, увы, не понимает. Поэтому мы читаем вот, например, такие бравурные заявления Премьера: «За перші два місяці 2017 року в Україні створено на 25 тис. ФОП більше, ніж було закрито». Не стоит этим гордиться. Надо признать, что в стране столько «предпринимателей», сколько в ней живет дееспособных людей.

Отменить надо ненужные нормы и бессмысленные регистрации.

Джерело: Сегодня

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