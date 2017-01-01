Сніг в місті - що робити?

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми провели Різдво в снігових заметах. Для зимового свята і довгих вихідних - то, що треба.

Cнег несколько дней подряд заносил дороги. Жители больших городов, особенно киевляне, жаловались: где, мол, коммунальные службы, куда смотрит мэр, нам неудобно ездить на своих машинах… При этом снегопады пришлись на нерабочие дни, и говорить о дорожном и транспортном коллапсе не приходилось.

Но действительно, что должна делать городская власть в таком случае: снег пошел?

Посмотрим на практику стран, где есть зимний снег. А это Северная Америка, Канада и близкая к нам центральная и северная Европа.

Главное – мир не сходит с ума от выпавшего снега.

Там, где он выпадает редко – например, в Нью-Йорке, – его, как правило, вообще не чистят. Нечем. Там дорожные службы имеют минимальный набор техники для очистки магистралей, а городские улицы и дворы в лучшем случае – дело заботы самих жителей. Захотят – почистят. Конечно, если вдруг снег выпадает, то в городе наступает транспортный коллапс, но жители готовы к тому, что этот коллапс надо переждать.

Просто сильно расточительно содержать огромный парк снегоочистительной техники ради того, чтобы пару раз в году почистить снег. Кстати, там не принято и резину менять на зимнюю ради нескольких морозных и снежных дней в году. То же самое касается и Южной Европы, где снег – большая редкость.

Там же, где снег не редкость, а скорее правило для зимы (как у нас), давно отлажены механизмы поведения при снегопадах.

Первое правило, которое действует во время сильного снегопада или бури – это ограничение и запрет автомобильного движения. В большинстве стран Европы не произошло бы такого, как в Одесской области, где сотня машин сутки простояли в заносах на дороге. Их бы просто не выпустили полицейские за пределы населенного пункта. Ведь о снежной буре синоптики предупредили серьезно заранее и с точностью до часа.

Это у нас робко «просят воздерживаться от выезда на собственных автомобилях», а потом всей страной спасают людей из сугробов. В других странах Европы просто перекрывают трассы. Без вариантов проезда. Они считают, что лучше пусть путешественник лишний раз потратится на ночлег, чем замерзнет в заносах.

В европейских и американских городах поступают не менее жестко. Там во время снегопада на многих улицах запрещено парковать авто. Чтобы снегоуборочная машина с ковшом могла аккуратно отгрести снег на обочину. Куда это авто деть? Отгони загодя на организованный паркинг и оставь там на время снегопада. А у нас снегоочистители выписывают невероятные кренделя вокруг припаркованных у обочин авто.

Не меньше проблем и во дворах. Мало того, что машины сами по себе мешают проходу людей, к ним добавляются еще и сугробы снега.

Но главное все же, чего не хватает жителям Киева и больших городов – это толерантности к капризам природы. И толерантность эту стоит воспитывать не только страхом наказания.

Мэр Киева Кличко отдыхал в Европе на каникулах, а приехав, сразу начал демонстрировать кипучую деятельность и ругать коммунальщиков.

А было бы здорово от него услышать: «Киевляне, вы молодцы. Вы просидели снежные выходные дома, а по городу перемещались на метро и трамваях, вы культурно отдохнули, полюбовались белой сказкой, что для пыльного и грязного Киева просто чудо… Город, благодаря вашему пониманию и терпимости, сэкономил много миллионов гривен, а тысячи работников коммунальных служб провели рождественские праздничные дни с семьями».

Джерело: Сегодня

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