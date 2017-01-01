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    Думки вголос

    Україна: занурення в темряву

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 06:37
    • Розсилка

    Ми так уважні до політичних і корупційних баталій, що справжня # зрада проходить тихо і непомітно.

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    Так незаметно для общества прошло очень резкое увеличение цены на электроэнергию для уличного освещения. Нацкомиссия по регулированию в энергетике с начала года отменила понижающие коэффициенты для тарифов на нужды уличного освещения. Сначала коэффициент был 0,25, затем 0,4, потом был увеличен до 0,6. А сейчас и вовсе отменен. И теперь за свет фонарей местные власти из местных бюджетов платят по 2-2,4 гривны за кВт/час. Это максимальный тариф для промышленных предприятий. Он нынче распространяется и на внешнее освещение. Это больше, чем тариф для квартир (там 1,4 кВт/час). Хотя всегда тарифы для уличного освещения и электротранспорта были самыми маленькими.

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    Что это означает? Все просто – в стране светит на улицах еще меньше фонарей, чем в прошлом году. Я думаю, что многие смогли это уже заметить. Это означает, что Украина, и без того самая темная страна Европы, и дальше погружается во тьму. Это значит, что больше пешеходов и велосипедистов будет сбито машинами, а самих машин больше улетит в кювет. Это значит, что на улицы выйдет хулиганье и прочая преступность:  на темных городских улицах больше парней нарвутся на гопников и получат ни за что по морде, а с большего количества женщин будут сдернуты цепочки, вырваны из ушей сережки, а из рук сумки и телефоны. Это значит, что больше будет пьяных драк. Даже если без экстрима, это означает, что просто большее количество людей банально не выйдет из дома, а большее количество детей сократит время прогулок на улице. Для экономики это означает, что значительно меньшее количество людей вечером после работы потратит деньги.

    И что парадоксально, решение поднять цены на уличное освещение, – абсолютно абсурдно и экономически невыгодно стране.

    Украинские электростанции по ночам вырабатывают серьезный излишек электроэнергии. Это, в основном, атомные электростанции. Реакторы АЭС должны работать более-менее равномерно, и не могут быть остановлены на ночь, когда ни промышленности, ни офисам, ни жилью электроэнергия не нужна. Выработанную электроэнергию надо куда-то деть. Это серьезная проблема. И именно уличное освещение частично эту проблему решает. Практически везде в Европе ночной тариф для уличный фонарей самый льготный, а то и бесплатный. И только Украина идет против тенденции. А почему? Да потому что поставщикам электроэнергии очень деньги нужны. А реальные интересы людей – на десятом месте.

    А надо поступать совершенно наоборот. Резко снизить стоимость уличного освещения. Наша электрогенерация это позволяет. Надо делать инвестиции в новые сети освещения. Грубо говоря: ставить фонари, где только можно. У нас в стране каждый город и район имеют разработанную программу уличного освещения. И она не очень дорогая.

    Стоимость реализации программы в одном районе Украины составит примерно 3-5 миллионов гривен. В среднем городе (100-500 тысяч жителей) — 4-6 миллионов гривен. В крупном городе (более 500 тысяч жителей) – 20-40 миллионов. Чтобы осветить всю Украину по этим программам нужно около 10 миллиардов гривен.

    Но в местных бюджетах этих денег нет. Там сейчас на нужды освещения тратятся копейки. Необходимо запустить общенациональную программу освещения улиц. Если программа уличного освещения станет общенациональной и получит гарантированное финансирование, свет на улицах будет. И это станет реальной ощущаемой людьми реформой.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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