Вам подобається бруд на дорогах?

Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фото ви бачите людей в помаранчевих жилетках і машини.

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Это работники коммунальной службы убирают дорогу. Они вынуждены выметать мусор и грязь из-под припаркованных машин, как это мы делаем обычно дома из-под дивана. Они это делают не очень аккуратно, потому что аккуратно – невозможно. Позже машины уезжают и на их месте остаются грязные пятна. Да что тут описывать, каждый это видит ежедневно на улицах городов.

Почему наши уборщики улиц вынуждены лазить под машинами? Отвечу – поскольку не владеют технологиями уборки. Отсталая мы страна. О каких высоких технологиях можно вести речь, если мы даже убирать улицы не умеем?

Во всех городах Европы улицы убираются так. Висит знак, который предупреждает водителей о запрете парковки в определенные дни или часы уборки. Именно в эти часы приезжают уборщики, делают свое дело, и улица чистая. Машины занимают свое место. Если какой-то ротозей машину не убрал, они уезжает на эвакуаторе на штафплощадку. Об этом немудреном способе уборки городских улиц знают все, кто хоть раз был за границей или просто интересовался темой.

Спрошу нашего городского голову: почему у нас не завести такой способ уборки улиц? Виталий Кличко, вы же были во многих городах мира, жили в Гамбурге, почему не перенимаете опыт? Поставьте знаки на дорогах, график уборки установите… Не знаете как, пригласите специалиста из Германии, он расскажет-покажет.

Ладно, это улицы. Но у нас и во дворах не лучше.

По весне, когда сходит снег, я люблю задать в фейсбуке риторический вопрос: киевляне, земляки, что вы больше любите – снег или, извиняюсь, говно? И ожидаю, что те из нас, кто не является копрофилами, будучи поставленными в ситуацию или/или, ответят «снег». Но нет. В основном мои комментаторы начинают размышлять о говне. Что, мол, собачьи экскременты, массово покрывающие тротуары столицы, – это удобрение, через месяц их смоют дожди, и ничего страшного в этом нет. Действительно, когда я смотрю под ноги и вижу, как постепенно какашки размазываются по асфальту подошвами ботинок, я понимаю, что ничего страшного. Ну, подумаешь, несколько тысяч киевлян ежедневно дома отмывают чужое говно с подошв. А ведь, когда тротуары и дорожки покрыл снег, мы все возмущались: «Кличко, немедленно убери снег»! Сейчас, когда снег сошел, и тротуары укрылись собачим говном, никто не возмущается. Все нормально, нас устраивает, многие даже оправдывают ситуацию.

А почему не убирают, кстати? Я спросил работающего дворника. Он ответил философски: «руки не доходят, мало нас, и платят мало». Действительно, уборщика на улице почти не встретишь, хотя, казалось бы, именно сейчас у них основной фронт работ.

Выскажу такую «свежую» мысль: если их мало, надо пригласить на работу больше дворников и уборщиков. Не устраивают людей зарплаты – поднять. Зарплаты у них действительно копеечные, и мотивации очень немного. К тому же убирать им нечем. Бывшие ЖЭКи экономят буквально на всем. Какие-то самодельные лопаты для уборки снега. Чуть ли не сами вяжут метлы. Был снег-лед, для посыпки выделялся только песок и немного соли, никакого гравия или химикатов.

Отношение наше к чистоте видно и по платежкам, кстати. Контраст между оплатой за отопление и обслуживанием домов и дворов – в 5-10 раз! Между тем в городах США или Европы – это почти равные статьи расходов на эксплуатацию дома или квартиры. А у нас энергетические монополисты с помощью правительства свою ренту взимают по полной, а на красоте-чистоте мы экономим. А зря, как-то хочется пожить по-человечески.

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