  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
    Думки вголос

    Блокада Донбасу. Війна війною, а бізнес за розкладом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    Блокада Донбасу
    Блокада Донбасу

    Україна зможе відстояти свою незалежність та стати європейською країною, тільки звільнившись від кримінальної олігархії та корумпованих чиновників

    Мовою оригіналу

    Ситуация с блокадой «ДНР» лишний раз напомнила, что российские и украинские чиновники и олигархи, а также верхушка «народных», вернее антинародных, марионеточных «республик» продолжают вести совместный бизнес. Кремль заслал в Украину убийц из банды «Стрелкова», - а они делали бизнес.

    Читайте також

    Путинские власти двинули на украинцев регулярные части, - а бизнес продолжался. Гибли тысячи солдат и мирных жителей, российские «специалисты» устраивали бойни в «котлах», шла героическая оборона донецкого аэропорта, - а олигархи обеих стран и их местные наемники продолжали делать бизнес.

    Война войной, а обед по расписанию. Да им наплевать на все происходящие, кроме своих барышей. Пока они у власти и собственности будущего у обеих стран нет. Украина сможет реализовать идеалы революции достоинства, отстоять свою независимость, стать демократической, европейской страной, только освободившись от криминальной олигархии и корумпированного чиновничества.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас ДНР ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ