Блокада Донбасу. Війна війною, а бізнес за розкладом

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбасу

Україна зможе відстояти свою незалежність та стати європейською країною, тільки звільнившись від кримінальної олігархії та корумпованих чиновників

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Ситуация с блокадой «ДНР» лишний раз напомнила, что российские и украинские чиновники и олигархи, а также верхушка «народных», вернее антинародных, марионеточных «республик» продолжают вести совместный бизнес. Кремль заслал в Украину убийц из банды «Стрелкова», - а они делали бизнес.

Путинские власти двинули на украинцев регулярные части, - а бизнес продолжался. Гибли тысячи солдат и мирных жителей, российские «специалисты» устраивали бойни в «котлах», шла героическая оборона донецкого аэропорта, - а олигархи обеих стран и их местные наемники продолжали делать бизнес.

Война войной, а обед по расписанию. Да им наплевать на все происходящие, кроме своих барышей. Пока они у власти и собственности будущего у обеих стран нет. Украина сможет реализовать идеалы революции достоинства, отстоять свою независимость, стать демократической, европейской страной, только освободившись от криминальной олигархии и корумпированного чиновничества.





Джерело: блог Ігора Ейдмана

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