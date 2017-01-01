Чому вихідці з колишнього СРСР підтримують Трампа
- Сьогодні, 06:43
-
Розсилка
Навіщо їм вождь?
Мовою оригіналу
Не стоит удивляться тому, что выходцы из бывшего СССР в основном поддерживают Трампа. Они делают это по тем же причинам, по которым многие россияне поддерживают Путина. Совершенно естественно, что люди, выросшие в авторитарной стране, где авторитарная семья считается нормой, поддерживают авторитарную личность в качестве главы государства.
Напомню некоторые распространенные характеристики авторитарной личности:
- силовое мышление и культ силы: мышление в таких категориях, как господство—подчинение, сильный—слабый, вождь—последователи;
- ксенофобия, ненависть к интеллигенции, к гуманизму;
- авторитарная агрессия: тенденция выискивать людей, не уважающих традиционные ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их;
- идентификация себя с образами, воплощающими силу; выставление напоказ силы и крутости;
- проекция своих неосознанных, инстинктивных страхов на внешний мир, стремление видеть везде врагов и преследователей;
- преувеличенная сексуальная озабоченность и склонность к сексуальному доминированию;
- вера в мистическое предначертание собственной судьбы, предрасположенность к мышлению в жестких категориях.
Трамп, как и Путин, просто классический пример авторитарной личности. Адорно мог бы использовать их обоих в качестве живой иллюстрации своей теории.