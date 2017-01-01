  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
    Думки вголос

    Чому вихідці з колишнього СРСР підтримують Трампа

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 06:43
    • Розсилка

    Навіщо їм вождь?

    Мовою оригіналу

    Не стоит удивляться тому, что выходцы из бывшего СССР в основном поддерживают Трампа. Они делают это по тем же причинам, по которым многие россияне поддерживают Путина. Совершенно естественно, что люди, выросшие в авторитарной стране, где авторитарная семья считается нормой, поддерживают авторитарную личность в качестве главы государства.

    Напомню некоторые распространенные характеристики авторитарной личности:

    • силовое мышление и культ силы: мышление в таких категориях, как господство—подчинение, сильный—слабый, вождь—последователи;
    • ксенофобия, ненависть к интеллигенции, к гуманизму;
    • авторитарная агрессия: тенденция выискивать людей, не уважающих традиционные ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их;
    • идентификация себя с образами, воплощающими силу; выставление напоказ силы и крутости;
    • проекция своих неосознанных, инстинктивных страхов на внешний мир, стремление видеть везде врагов и преследователей;
    • преувеличенная сексуальная озабоченность и склонность к сексуальному доминированию;
    • вера в мистическое предначертание собственной судьбы, предрасположенность к мышлению в жестких категориях.

    Трамп, как и Путин, просто классический пример авторитарной личности. Адорно мог бы использовать их обоих в качестве живой иллюстрации своей теории.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Путін Дональд Трамп СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ