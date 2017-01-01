  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
    Думки вголос

    Чому Захід досі не взяв за зябра Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Вчора, 23:41
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Путінські брудні гроші дали метастази вже не тільки в економіці, але і в політиці західних країн

    Мовою оригіналу

    Наконец дан четкий ответ на вопрос о том, почему Запад до сих пор не взял Путина за жабры.

    Эксперты сената США констатировали: «Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США» («Голос Америки»).

    Все это напоминает ситуацию с онкологическим заболеванием. Опухоль (путинская коррупция) настолько велика, что ее невозможно удалить не повредив здоровые части организма. Больной (Запад) боится этого и отказывается от операции. Но, если хирургическое вмешательство бесконечно откладывать, опухоль разрастется до несовместимых с жизнью размеров. И больной просто умрет.

    Читайте також

    Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политике западных стран. Если не провести болезненную операцию по очищению от этих токсичных активов, они уничтожат современное демократическое общество. Капиталы и влияние российских чиновников и олигархов должны быть хирургическим путем удалены из экономики западных стран. Иначе болезнь не остановить.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія США санкції Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ