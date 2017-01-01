Чому Захід досі не взяв за зябра Путіна

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Путінські брудні гроші дали метастази вже не тільки в економіці, але і в політиці західних країн

Мовою оригіналу

Наконец дан четкий ответ на вопрос о том, почему Запад до сих пор не взял Путина за жабры.

Эксперты сената США констатировали: «Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США» («Голос Америки»).

Все это напоминает ситуацию с онкологическим заболеванием. Опухоль (путинская коррупция) настолько велика, что ее невозможно удалить не повредив здоровые части организма. Больной (Запад) боится этого и отказывается от операции. Но, если хирургическое вмешательство бесконечно откладывать, опухоль разрастется до несовместимых с жизнью размеров. И больной просто умрет.

Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политике западных стран. Если не провести болезненную операцию по очищению от этих токсичных активов, они уничтожат современное демократическое общество. Капиталы и влияние российских чиновников и олигархов должны быть хирургическим путем удалены из экономики западных стран. Иначе болезнь не остановить.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»