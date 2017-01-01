Чому Захід досі не взяв за зябра Путіна
- Вчора, 23:41
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Путінські брудні гроші дали метастази вже не тільки в економіці, але і в політиці західних країн
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Наконец дан четкий ответ на вопрос о том, почему Запад до сих пор не взял Путина за жабры.
Эксперты сената США констатировали: «Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США» («Голос Америки»).
Все это напоминает ситуацию с онкологическим заболеванием. Опухоль (путинская коррупция) настолько велика, что ее невозможно удалить не повредив здоровые части организма. Больной (Запад) боится этого и отказывается от операции. Но, если хирургическое вмешательство бесконечно откладывать, опухоль разрастется до несовместимых с жизнью размеров. И больной просто умрет.
Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политике западных стран. Если не провести болезненную операцию по очищению от этих токсичных активов, они уничтожат современное демократическое общество. Капиталы и влияние российских чиновников и олигархов должны быть хирургическим путем удалены из экономики западных стран. Иначе болезнь не остановить.
Джерело: блог Ігора Ейдмана