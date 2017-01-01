Метастази путінізма

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

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Хворий Захід відмовляється від лікування

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Конечно, экономика России ничтожна по сравнению с американской и европейской. Да и российские вооруженные силы вряд ли способны всерьез конкурировать с НАТО. Однако у Кремля есть тайное оружие, которого нет ни у кого в мире — огромные криминальные денежные ресурсы. Во время правления Путина за рубеж вывезены триллионы долларов. Вывод этих денег на Запад — не просто преступная афера. Это история о борьбе за господство в мире. Не случайно, что в наиболее громких отмывочных скандалах маячат уши российских спецслужб. Например, судя по сообщениям мировых СМИ, за недавней историей с отмыванием 22 млрд долларов через Молдову стоят сотрудники ФСБ.

Криминальные деньги — главное оружие тайной войны, которую Путин ведет против демократии. Они используются для подкупа западных элит, финансирования пропаганды, манипуляции общественным мнением; для поддержки деструктивных политических сил, организации хакерских атак, сбора компромата и шантажа влиятельных лиц. Цель всего этого — резкое усиление путинского влияния в мире, раскол ЕС и НАТО, разрушения союза между Европой и США, дестабилизация ситуации в демократических государствах. Сейчас наиболее актуальные задачи — разжигание истерии и противостояния вокруг кризиса беженцев в ЕС, а также раздувание нового конфликта на Балканах.

Последние новости о российском вмешательстве в дела западных стран во многом напоминают сводки с фронтов военных действий.

Черногория

Попытка организации российскими спецслужбами переворота и террористической атаки на правительство Мило Джукановича, чтобы воспрепятствовать вступлению страны в НАТО.

Босния

Поддержка усилий президента сербской республики Милорада Додика по фактическому расколу конфедерации и срыву Дейтонских соглашений. Активная работа «Фонда Василия Великого» (известного «православного олигарха» Малофеева), в частности, привезшего в Боснию большой отряд «казаков» во главе с засветившимся во время захвата Крыма Николаем Дьяконовым.

Сербия

Поддержка ультранационалистов и сети пророссийских организаций типа «Сербский код» и «Наша Сербия». Попытка повлиять на общественное мнение и власти Сербии, чтобы спровоцировать новое обострение конфликта вокруг Косово (в том числе агитация за захват его северных сербских районов по «крымскому сценарию»).

Болгария

Поддержка ультраправых и ультралевых противников европейской интеграции, организация кибератак, содействие победе на выборах президента пророссийского кандидата Румена Радаева.

Польша

Финансирование ультранационалистических организаций: OWP, Самооборона и т.д. Организация антиукраинских акций польских националистов.

Швеция

Попытки представителей российских телеканалов предлагать деньги живущим в пригороде Стокгольма мигрантам за организацию массовых беспорядков и столкновений с полицией.

Венгрия

Тесное взаимодействие с президентом Виктором Орбаном, имеющим давние связи с российским криминальным бизнесом (С. Могилевич), а также, по мнению многих, в т.ч. швейцарской контрразведки, со спецслужбами России. Попытки через Орбана внести раскол и дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Финансирование крайне правой партии «Йобик» и ее официально запрещенного боевого крыла «Венгерская гвардия».

Чехия

Здесь Кремль делает ставку в основном на старые коммунистические кадры. Поддержка «Коммунистической партии Чехии и Моравии». Тесные связи с президентом Милошем Земаном — одним из главных путинских «адвокатов» в ЕС.

Германия

«Трудоустройство» и подкуп видных немецких политиков, таких как бывший канцлер Шредер. Информационная атака на Меркель. Разжигание истерии вокруг кризиса беженцев. Поддержка ультраправых из AfD и пророссийских ультралевых из Die Linke. Попытки манипулировать русскоязычной общиной (через фонд «Русский мир», партию «Айнхайт» и т.д.).

Попытка вмешательства в выборы в Бундестаг на стороне AfD против CDU Меркель, откровенная агитация в этом направлении русскоязычных избирателей.

Франция

Финансовая помощь «Национальному Фронту» Марин Ле Пен (только доказанный кредит — 9 млн евро). Вмешательство в выборы президента, в том числе информационные (распространение порочащих слухов) и хакерские атаки на лидера избирательной гонки Э. Макрона.

Италия

Старые криминальные связи с Берлускони и его окружением, мощное лобби в бизнесе и банковской среде, включая известный банк Intesa. Поддержка сепаратистов из «Лиги Севера».

США

Вмешательство в президентские выборы на стороне Трампа против Клинтон. Хакерские атаки на штаб демократов, подкуп членов команды Трампа (дело Флинна).

Кроме того, Кремль поддерживает ультраправые, сепаратистские и изоляционистские («евроскептиков») силы в Великобритании, Испании, Нидерландах, Греции и других европейских странах. Что касается ситуации в бывших советских республиках, она особенно опасна и требует отдельного разговора.

Недавно Элизабет Розенберг, участвовавшая в качестве эксперта в сенатских слушаниях, заявила, что объем средств, контролируемых Кремлем, настолько велик, что попытки заморозить их станут «юридическим кошмаром». Конечно, реальные санкции против путинской элиты вызвали бы не только правовые проблемы. Они ударили бы по интересам многих западных бизнесменов (только в башнях Трампа россияне купили недвижимость на 100 млн евро) и даже по целым секторам экономики (например, рынку элитной недвижимости). И это сильно пугает Запад.

Ситуация похожа на развитие онкологического заболевания. Опухоль (путинская коррупция) настолько велика, что ее невозможно удалить без ущерба для здоровых частей организма. Больной (Запад) боится этого и отказывается от операции. Но, если хирургическое вмешательство бесконечно откладывать, опухоль разрастется до несовместимых с жизнью размеров. И больной просто умрет.

Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политической жизни многих стран. Если не провести болезненную операцию по очищению от этих токсичных активов, они уничтожат современное демократическое общество.

Опасно не только нелегальное отмывание средств, но и любое «законное» проникновение российских преступных капиталов в мировую экономику. Введение тотальных санкций против всей путинской коррупционной элиты — единственный способ пресечь ползучую политическую экспансию Кремля.

Капиталы и влияние российских чиновников и олигархов должны быть хирургическим путем удалены из западного общества. Иначе метастазы путинизма не остановить.

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