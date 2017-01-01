Навальний переграв Путіна

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навальний зайвий раз довів, що Кремль не всемогутній

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В современной российской политике выживают только те, кого власти считают полезными или, по крайней мере, безвредными для себя. Остальных ждет тюрьма, вынужденная эмиграция или пуля киллера. Многие удивляются: а как же тогда Навальный до сих пор на свободе и активно работает?

Думаю, дело вот в чем. Путину, как и всякому диктатору (вспомним хотя бы Сталина), нужно слабое, уязвимое, целиком зависимое от него окружение. Навальный, наверное, кажется ему полезным тем, что психологически терроризирует коррумпированный "сброд тонкошеих вождей" (сразу оговорюсь, я не сомневаюсь, что делает Алексей это исходя из собственных политических целей и никаких сделок с Кремлем не заключал). Наезды Навального напоминают высшим чиновникам и олигархам, что они в безопасности только под надежной защитой авторитарной власти Путина. Их коррупционные схемы, благодаря Навальному, известны всей стране. И только от Путина зависит, давать или не давать ход этим фактам. Пока он милостив — правящие коррупционеры на свободе, при власти и деньгах. Но, если Путин уйдет, все эти разоблачения могут привести российскую элиту в тюрьму. Таким образом они заставляют правящую верхушку еще теснее сплотиться вокруг своего благодетеля.

Последнее блестящее расследование Навальным коррупционных схем Медведева тоже на первый взгляд выгодно Путину, судя по всему, окончательно решившему идти на новый президентский срок. Теперь нужна полная консолидированная поддержка этого решения элитой. Возможные надежды некоторых на новый финт с подставным президентством Медведева надо было убить на корню. После разоблачения Навального эта задача решена.

Но здесь у Кремля вышла промашка. Это расследование имело оглушительных успех (больше 2 миллионов просмотров за один день только в ютубе Навального), вся страна об этом говорит (сужу по своим аполитичным родственникам и знакомым в России). Нанесен серьезный удар по пропагандистскому образу прежде всего даже не Медведева (который и так не сильно популярен), а Путина, теснейшим образом связанного в сознании населения со своим недавним партнером по тандему.

Путинские власти пытаются все и всех держать под контролем и использовать. Конечно это утопия. Навальный лишний раз доказал, что Кремль не всемогущ. Его можно переиграть.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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