Новому поколінню росіян доведеться знищити путінську систему

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нове покоління обирає протест

Путин потерял молодежь. Она становится основной протестного движения. Это объективный процесс, обусловленный целым комплексом причин. В ближайшее время он будет активно развиваться.

У молодых есть информационные возможности, психологическая готовность и социальные причины для протеста. Кроме того, своей примитивной и навязчивой пропагандистской «педагогикой» власти сам провоцируют молодежь на неповиновение.

Информационные возможности

Кремль потерял возможность промывать мозги молодым. Они – наименее подверженная воздействию государственной телепропаганды группа населения. Молодые живут в мире социальных сетей. Телевидение для них – немодный, «стариковский» отстой. Очень многие ТВ вообще не смотрят. Поэтому киселевско-соловьевская пропаганда просто не доходит до значительной части этой аудитории.

Психологическая готовность

На молодежь не давит груз прошлого негативного опыта, как на 40-50-летних. Перестройка породила массу надежд, которые не сбылись. Многие лидеры тогдашнего демократического движения предали его. Россия вместо свободы и демократии получила новое отвратительное издание авторитарного режима. Для моего поколения это стало шоком, который многим «подрезал крылья», лишил идеализма и воли к сопротивлению.

Молодежь не пережила это разочарование и потому готова к борьбе и самопожертвованию.

Социальные причины

Молодые не участвовали в разделе собственности в 90-х и нулевых. Многие из вышедших на городские улицы в воскресенье, даже еще не родились в те времена, когда «все было поделено».

В последние десятилетия сформировалась наследственная финансово-бюрократическая олигархия. Детки богачей и начальников становятся такими же богачами и начальниками. А те, чьи родители были честными людьми и не участвовали в криминальном распиле государственных активов, оказались ни с чем. После «великого передела» социальные лифты остановились. У нового поколения нет шансов на быстрый успех или успешную карьеру при нынешней системе власти.

Молодым нужны перемены. Они мотивированы сопротивляться закреплению новой наследственной аристократии, состоящей из детишек путинских клевретов. Ведь в этой системе большинству отведена роль бесправного плебса в услужении у новых «аристократов».

Педагогическая провокация

Молодые люди во все времена болезненно реагировали на попытки «мира взрослых» давить на них. Чем на молодых сильнее давят, тем сильнее они отторгают то, что им навязывают. Сейчас резко усилилась правословно-патриотическая накачка школьников и студентов. Молодых перекормили этой зловонной сивухой, которая стала вызывать буквально рвотный рефлекс. В результате они начали прислушиваться к тем, кто имеет точку зрения, противоположную официальной. Растет популярность среди молодежи оппозиции и её идей. Протестовать против режима становится модным.

Это главные причины, по которым нынешняя молодежь может сыграть решающую роль в освобождение страны. Разумеется перемены наступят далеко не сразу, но в перспективе именно новому поколению россиян предстоит уничтожить путинскую систему.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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