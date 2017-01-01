Путінська корпорація терористів хоче боротися з... терористами

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Цікаво, як можна укласти «угоду щодо боротьби з тероризмом» із самими терористами?

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Почти одновременно пришли две новости. 1. Пресс-секретарь Трампа заявил, что американский президент попытается заключить «сделку» с Москвой по борьбе с терроризмом. 2. Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские власти в попытке организовать переворот и террористическую атаку во время парламентских выборов 16 октября.

Складывается абсурдная ситуация. Путинская корпорация международных террористов, отработав технологии в кровавой атаке на Донбасс, теперь выходит на европейский оперативный простор, готовя террористическую атаку на государство, без пяти минут члена НАТО. А одновременно с этим лидер США планирует сотрудничать с российскими властями в борьбе с тем, чем они все активнее занимаются, то есть с терроризмом.

Интересно, как можно заключить «сделку по борьбе с терроризмом» с самими террористами? Террористов уговорят бороться с самими собой? Они будут, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сами себя публично сечь на лужайке около Белого Дома?

Победить терроризм с помощью международных террористов также невозможно, как победить преступность с помощью мафии или взяточничество с помощью действующих коррупционеров. Любые такие сделки дадут террористам почувствовать безнаказанность и только поощрят их на новые преступления.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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