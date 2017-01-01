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    Думки вголос

    Путінська верхівка - влада зрадників

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 06:34
    • Розсилка

    При першому ж шухері вони зрадять свого боса

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    Вся путинская верхушка - сообщество серийных предателей. Практически все они были членами КПСС, а потом радостно предали свою партию и декларируемые ей идеалы, не поддержали КПРФ, а стали делать карьеру в ельцинской формально антикоммунистической системе власти.

    Сам Путин и большая часть его окружения - еще и бывшие чекисты, предавшие систему, которой присягали, разбогатевшие на ее крахе и последующей приватизации, на полукриминальном бизнесе с бывшими западными врагами.

    Кирилл и вся верхушка РПЦ - бывшие кгбешные стукачи, предававшие верующих в интересах враждебного Церкви коммунистического государства, а потом быстро переобувшиеся и начавшие служить новой власти.

    Большинство наиболее известных депутатов ГД - серийные предатели, перебегавшие много раз из партии в партию, менявшие взгляды и хозяев, как перчатки. Приведу только один пример - печально знаменитую Мизулину, которая была последовательно членом КПСС, Выбора России, Яблока, СПС, Справедливой России. Как только в одной кормушке начинает заканчиваться жратва, они идут к другой.

    Сообщество предателей не может быть прочно. При первом же шухере предадут своего босса, друг друга и будут служить новым хозяевам.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим РПЦ
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