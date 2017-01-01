Російський політтехнологічний тоталітаризм зазнав поразки

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Медведєв

Останні події показали, що Кремль не може взяти політичну ситуацію в країні під тотальний контроль, що він не всемогутній, його можна переграти

Мовою оригіналу

В последние годы российские власти пытались реализовать уникальный политический тоталитарный эксперимент, начало которого связано с работой в президентской администрации В. Суркова. Новый путинский тоталитаризм строили не идеологи, как советский, а политтехнологи. В СССР власти пытались контролировать политическое пространство, оперативно выявляя и «обезвреживая» противников системы. В новом «политтехнологическом тоталитаризме» оппозиционеры имеют право на существование, но, как и все другие политические акторы, должны приносить пользу власти. Это относится и к совершенно искренним и честным «борцам с режимом». Кремль пытается даже использовать их «втемную» в своих целях, хочет навязать им определенную роль в своем политическом шоу.

Оппозиционеров, которые представляют реальную угрозу власти, выдавливают в эмиграцию, изолируют или даже убивают. Многие удивляются, почему же в этой ситуации до сих пор на свободе А. Навальный и может легально работать ФБК. Думаю дело вот в чем. Кремль пытается использовать расследования Навального, чтобы заставить правящую верхушку еще теснее сплотиться вокруг Путина, которому, как и всякому диктатору (вспомним хотя бы Сталина), нужно слабое, уязвимое, целиком зависимое от него окружение. Навальный, наверное, кажется ему полезным тем, что психологически терроризирует коррумпированный «сброд тонкошеих вождей». Наезды Навального напоминают высшим чиновникам и олигархам, что они в безопасности только под надежной защитой авторитарной власти Путина.

И Ильдару Дадину в кремлевских расчётах тоже, по всей видимости, была отведена своя роль. Он должен был своим примером показать обреченность уличного активизма. Дадина собирались показательно наказать и жестоко сломать в тюрьме, чтобы запугать оппозиционных активистов и окончательно закрыть тему несанкционированных акций. Поначалу все шло по плану. Люди действительно были в шоке от такого жестокого приговора и не собирались садиться в тюрьму вслед за Дадиным.

Однако политтехнологический тоталитаризм оказался нереализуемой утопией. У Кремля вышла промашка и с Навальным, и с Дадиным. Последнее расследование коррупционных схем Медведева имело оглушительных успех (больше 5 миллионов просмотров за два дня только в Ютубе Навального), вся страна об этом говорит (сужу по своим аполитичным родственникам и знакомым в России). Нанесен серьезный удар по пропагандистскому образу прежде всего даже не Медведева (который и так не сильно популярен), а Путина, теснейшим образом связанного в сознании населения со своим недавним партнером по тандему.

Ильдар Дадин своим героическим поведением в заключении также сломал кремлевский сценарий. Поднявшаяся в мире волна возмущения заставила власть разжать пасть и выпустить его на свободу. Весь эффект кампании по запугиванию оппозиции пошел насмарку.

Последние события показали, что Кремль не может взять политическую ситуацию в стране под тотальный контроль, что он не всемогущ, его можно переиграть. Политтехнологический тоталитаризм не состоялся, а значит есть шанс на возрождение массового протестного движения.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»